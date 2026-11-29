अयोध्या में इन दिनों श्रीराम विवाह महोत्सव की धूम है. इसी बीच भारत और नेपाल के पुराने धार्मिक रिश्तों की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. नेपाल के जनकपुर धाम से 51 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे. ये सभी भगवान श्रीराम के तिलकोत्सव में शामिल होने आए हैं.

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रविवार सुबह कमला सरयू एक्सप्रेस अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन से जैसे ही नेपाली श्रद्धालु नीचे उतरे, उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया. स्टेशन पर जय श्रीराम के नारे गूंजने लगे. माहौल ऐसा था, जैसे दो देशों के बीच की दूरी आस्था ने मिटा दी हो.

इस विशेष ट्रेन से जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर की ओर से 51 सदस्यीय तिलकहारुओं का दल अयोध्या आया है. पहली बार तिलकहारुओं ने जनकपुर से अयोध्या तक का सफर ट्रेन से किया है. इससे पहले यह यात्रा दूसरे माध्यमों से होती रही है.

यात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्साहित रहे. ट्रेन में ही भगवान श्रीराम को तिलक लगाया गया और राम विवाह से जुड़ी परंपराएं निभाई गईं. अयोध्या पहुंचने पर अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ. अयोध्या के महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने फूल देकर नेपाली श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया.

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नेपाल के महापौर मनोज शाह ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और भावनात्मक पल बताया. उन्होंने कहा कि पहली बार विशेष ट्रेन से भगवान श्रीराम के लिए तिलक लेकर अयोध्या पहुंचना उनके लिए बेहद खास अनुभव है. ट्रेन में सफर और व्यवस्थाएं भी अच्छी रहीं. उन्होंने इस पहल के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का आभार जताया.

नेपाल के रहने वाले संतोष कुमार रावत ने भी इस यात्रा को यादगार बताया. उनके मुताबिक, भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो देशों के संबंध नहीं हैं. इनकी जड़ें साझा धर्म और संस्कृति में भी हैं. ऐसी यात्राएं दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे के और करीब लाती हैं.

श्रद्धालु श्रवण कुमार झा ने कहा कि कमला सरयू एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचना उनके लिए सौभाग्य की बात है. भगवान श्रीराम के तिलकोत्सव में शामिल होने का अवसर उनके लिए बेहद खास है.

जनकपुर और अयोध्या का सदियों पुराना रिश्ता

जनकपुर धाम और अयोध्या का रिश्ता राम-जानकी विवाह की परंपरा से जुड़ा है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि है और अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि. राम विवाह महोत्सव के दौरान जनकपुर से तिलक लेकर अयोध्या आने की परंपरा इसी रिश्ते की याद दिलाती है.

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इस बार 51 तिलकहारुओं का विशेष ट्रेन से पहुंचना इस परंपरा को एक नया रूप दे रहा है. यह सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है.

आज होगा भगवान श्रीराम का तिलकोत्सव

श्रीराम विवाह महोत्सव के तहत रविवार दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम का तिलकोत्सव संपन्न होगा. वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच जनकपुर से आए तिलकहारुओं का दल तिलक अर्पित करेगा. इस आयोजन को लेकर रामनगरी में श्रद्धालुओं और संत-महंतों के बीच खास उत्साह है.

जनकपुर से अयोध्या तक चली यह विशेष रेल यात्रा एक बार फिर याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते सरहदों से नहीं बंधते. राम और जानकी की कथा से जुड़ी आस्था आज भी भारत और नेपाल के लोगों को एक सूत्र में पिरोती है.

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