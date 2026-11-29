अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया का लेटेस्ट फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जयपुर के एक जश्न में ब्लैक वेलवेट बैंधगला जैकेट में दिखे आरव के डैशिंग लुक ने फैंस को उनके नाना और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद दिला दी है.

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ब्लैक वेलवेट में शाही अंदाज

आरव ने डिजाइनर रोहित बल की ब्लैक वेलवेट जैकेट पहनी, जिसमें ऊंचा कॉलर और स्ट्रक्चर्ड शोल्डर्स थे. इस जैकेट में तोते की बारीक कढ़ाई भी खास थी, जिसने उनके लुक को रॉयल और अलग पहचान दी. उन्होंने इसे व्हाइट शर्ट और मैचिंग ट्राउजर के साथ स्टाइल किया. आरव के चेहरे पर हल्की दाढ़ी-मूंछ, नीली आंखें और स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उनके पर्सनैलिटी को और भी डैशिंग बना दिया. तस्वीरें देखते ही फैंस ने उन्हें ‘डिज्नी प्रिंस’ तक कहा, जबकि कई लोगों ने उनके लुक को यंग राजेश खन्ना से मिलता-जुलता बताया.

फैंस ने किया रिएक्ट

फैंस का कहना है कि आरव के चेहरे के फीचर्स, मूंछ और हेयरस्टाइल में उनके नाना राजेश खन्ना की झलक साफ दिखती है. कुछ यूजर्स ने उन्हें ‘राजेश खन्ना री-इमेजिन्ड’ और ‘बाबूमोशाय, काका इज बैक’ जैसे कमेंट्स में याद किया. राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, और उनका चार्मिंग स्माइल, स्टाइलिश लुक और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है. इसलिए जब आरव के इस नए अवतार में उनकी झलक दिखी, तो लोगों को नोस्टैल्जिया हो गई.

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पापा अक्षय कुमार भी हुई तुलना

हालांकि, सिर्फ राजेश खन्ना नहीं, कुछ फैंस ने आरव को उनके पिता अक्षय कुमार के यंग वर्जन से भी मिलाया. एक यूजर ने लिखा, अक्षय कुमार + राजेश खन्ना’, जो दिखाता है कि आरव में दोनों पीढ़ियों के स्टार की छाप साफ नजर आ रही है. आरव आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं. इसलिए उनके ऐसे स्टाइलिश लुक को देखकर फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए. एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी उनकी तस्वीरों पर ‘ओके, ऑब्सेस्ड’ लिखकर खुशी बयां ककी, जबकि ताहिरा कश्यप ने उन्हें ‘लवली’ कहा.

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