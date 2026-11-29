भारत में ट्रेन का सफर कई लोगों के लिए रोजमर्रा की बात है. कभी ट्रेन लेट हो जाती है, तो कभी खाने और साफ-सफाई को लेकर यात्रियों को परेशानी होती है. लेकिन सोचिए, अगर कोई विदेशी यात्री भारत की ट्रेन में लगातार 29 घंटे सफर करने के बाद कहे कि उसे कोई शिकायत नहीं है, तो यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी. ब्रिटेन से भारत घूमने आए एक यात्री ने भारतीय रेलवे के सफर का ऐसा ही अनुभव साझा किया है. उसने मुंबई से अमृतसर तक करीब 29 घंटे ट्रेन में बिताए और भारतीय रेलवे को 10 में से पूरे 10 नंबर दे दिए. यात्री को ट्रेन की समय की पाबंदी, आरामदायक सफर, कम कीमत में मिलने वाला खाना और भारतीय यात्रियों का व्यवहार इतना पसंद आया कि उसने दोबारा ट्रेन से सफर करने की इच्छा भी जाहिर की.

और पढ़ें

मुंबई से अमृतसर तक किया 29 घंटे का सफर

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के रहने वाले डोमिनिक इन दिनों भारत घूम रहे हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने भारत दौरे से जुड़े वीडियो भी शेयर करते रहते हैं. इसी दौरान उन्होंने मुंबई से अमृतसर तक ट्रेन से सफर किया. यह यात्रा करीब 29 घंटे की थी. आमतौर पर इतनी लंबी ट्रेन यात्रा सुनकर कई लोगों को थकान महसूस होने लगती है, लेकिन डोमिनिक का अनुभव बिल्कुल अलग रहा. उन्होंने बताया कि इस सफर के लिए उन्होंने करीब 45 पाउंड खर्च किए, जो भारतीय रुपये में लगभग 5,461 रुपये होते हैं.

डोमिनिक के मुताबिक, ट्रेन मुंबई से तय समय पर रवाना हुई और सबसे अच्छी बात यह रही कि वह अमृतसर तय समय से पहले पहुंच गई. इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद ट्रेन का समय पर पहुंचना उनके लिए काफी सुखद अनुभव था. उन्होंने कहा कि सफर के दौरान ट्रेन में कभी-कभी हल्के झटके जरूर लगे, लेकिन यह इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी कि इसकी शिकायत की जाए. उनके मुताबिक, पूरी यात्रा आरामदायक रही और उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई.

Advertisement

ट्रेन में मिलने वाला खाना और चाय भी आया पसंद

डोमिनिक को ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाला खाना सबसे ज्यादा पसंद आया. उन्होंने बताया कि ट्रेन में खाने-पीने की कई चीजें उपलब्ध थीं और उनकी कीमत भी काफी कम थी. खासतौर पर उन्हें ट्रेन में मिलने वाली चाय बहुत पसंद आई. उन्होंने बताया कि एक कप चाय की कीमत करीब 9 पेंस यानी लगभग 11 रुपये थी. चाय इतनी सस्ती थी कि वह सफर के दौरान कई कप पी गए. इसके अलावा रात के खाने में उन्हें कई तरह की सब्जियां, पनीर, चिकन करी, बॉम्बे आलू और रोटी मिली.

डोमिनिक ने बताया कि इस पूरे डिनर की कीमत करीब 2.50 पाउंड यानी लगभग 303 रुपये थी. उन्हें यह खाना काफी स्वादिष्ट लगा. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इतनी कम कीमत में इस तरह का खाना मिलना मुश्किल है.

सफर के दौरान उन्होंने चिकन बिरयानी भी खाई. इसकी कीमत करीब 1.30 पाउंड यानी लगभग 159 रुपये थी. उन्हें यह भी काफी पसंद आई. खास बात यह थी कि ट्रेन में ताजा खाना बनाने की सुविधा भी थी. उन्होंने पेंट्री कार में जाकर देखा कि वहां यात्रियों के लिए ताजा चाय, ऑमलेट और वेजिटेबल कटलेट तैयार किए जा रहे थे.

भारतीय यात्रियों के व्यवहार ने भी जीता दिल

डोमिनिक को सिर्फ ट्रेन की सुविधाएं और खाना ही पसंद नहीं आया, बल्कि सफर के दौरान मिले लोगों का व्यवहार भी अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहे यात्री काफी दोस्ताना और मददगार थे. लंबे सफर में अनजान लोगों के साथ समय बिताना कई बार मुश्किल हो सकता है, लेकिन डोमिनिक के लिए यह अनुभव यादगार बन गया. उन्होंने कहा कि लोगों के अच्छे व्यवहार ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया.

Advertisement

उनके मुताबिक, सफर के दौरान लोगों से बातचीत करना, उनके साथ खाना और छोटी-छोटी बातें साझा करना काफी अच्छा अनुभव रहा. यही वजह रही कि 29 घंटे का लंबा सफर भी उन्हें बोझिल नहीं लगा.

मुंबई मेट्रो और मोनोरेल की भी की तारीफ

डोमिनिक ने सिर्फ भारतीय रेलवे की ही तारीफ नहीं की, बल्कि मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी अच्छा बताया. उन्होंने मुंबई मेट्रो को साफ-सुथरा बताया और कहा कि मोनोरेल से सफर करने का अनुभव भी शानदार रहा. उनके मुताबिक, भारत में सार्वजनिक परिवहन को लेकर उनका अनुभव उम्मीद से कहीं बेहतर रहा. मुंबई में मेट्रो और मोनोरेल से लेकर लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा तक, उन्हें कहीं भी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई.

भारतीय रेलवे को दिए 10 में से 10 नंबर

अपनी पूरी यात्रा का अनुभव साझा करते हुए डोमिनिक ने भारतीय रेलवे को 10 में से 10 नंबर दिए. उन्होंने कहा कि 29 घंटे के सफर के बाद भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है. ट्रेन समय पर चली, अमृतसर जल्दी पहुंची, खाना अच्छा और सस्ता था और सहयात्रियों का व्यवहार भी शानदार रहा.उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत ने ट्रेन यात्रा के मामले में उम्मीद से कहीं बेहतर अनुभव दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि मौका मिलने पर वह भारतीय ट्रेन में दोबारा सफर करना जरूर पसंद करेंगे.

Advertisement

डोमिनिक का यह अनुभव सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. कई लोग उनकी तारीफ को भारतीय रेलवे के लिए अच्छी बात मान रहे हैं. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि भारत में ट्रेन से सफर करने का अनुभव हर रूट और हर ट्रेन में एक जैसा नहीं होता. यात्रियों को कई बार देरी, भीड़ और दूसरी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. हालांकि, डोमिनिक की 29 घंटे की यात्रा उनके लिए बेहद यादगार रही. उन्होंने अपने अनुभव से यह जरूर दिखाया कि भारतीय रेलवे का सफर किसी विदेशी यात्री के लिए भी खास बन सकता है.

---- समाप्त ----