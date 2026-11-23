अब अयोध्या से जनकपुर नेपाल (Ayodhya to Janakpur Train Service) तक का सफर ट्रेन के जरिए किया जा सकेगा. आज 23 नवंबर को राम-जानकी रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है. इसके जरिए रामलला के जन्म स्थान से माता सीता की जन्मस्थली के बीच की 604 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे में पूरा किया जा सकेगा.

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रेल सर्विस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह वर्चुअल तौर पर करेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे. बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली में हैं. पीएम बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. इतना ही नहीं, विदेश यात्रा के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत को चुना है.

सरयू-कमला एक्सप्रेस से होगा सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जहां दिल्ली से वर्चुअली अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस रामजानकी रेल सेवा से दोनों शहरों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी और रामायण सर्किट पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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28 नवंबर से आम यात्रियों के लिए शुरू

अधिकारियों की मानें, तो 23 नवंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद आम रेल यात्री अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली और नेपाल के जनकपुर में माता सीता की जन्मस्थली को जोड़ने वाली इस रेल सेवा का इस्तेमाल 28 नवंबर से कर सकेंगे. अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच की दूरी करीब 604 किलोमीटर की है और सरयू-कमला एक्सप्रेस से इस दूरी को लगभग 19 घंटे में तय किया जा सकेगा.

इस ट्रेन से अयोध्या से जनकपुर का सफर तय करने वाले रेल यात्रियों को रास्ते में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह ट्रेन सर्विस सप्ताह में एक दिन मिलेगी. Ayodhya-Janakpur Saryu Kamla Express प्रत्येक सोमवार और जनकपुर अयोध्या के लिए ये ट्रेन हर शनिवार को ट्रेन रवाना होगी.

17 कोच, रास्ते में 10 स्टॉपेज

अयोध्या जनकपुर सरयू कमला एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15596 अयोध्या कैंट से शाम 5:50 बजे चलेगी. वहीं जनकपुर से अयोध्या के लिए ट्रेन नंबर15595 दोपहर 1:10 बजे नेपाली समय के अनुसार जनकपुर धाम से रवाना होगी. इस 604 किलोमीटर के साफ में 10 स्टॉपेज रखे गए हैं. इनमें जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम शामिल हैं.

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