अगर आपके पास करीब 5,000 रुपये हैं और आप इंडोनेशिया पहुंचते हैं, तो वहां की करेंसी में यह रकम 10 लाख से ज्यादा रुपिया के बराबर हो सकती है. इसकी वजह यह नहीं है कि वहां अचानक लोगों की दौलत बढ़ गई है, बल्कि इंडोनेशिया की करेंसी रुपिया की डॉलर के मुकाबले कीमत में भारी गिरावट आई है.

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इंडोनेशियाई रुपिया ने 26 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ. यह गिरकर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18,395 रुपिया तक पहुंच गया. Reuters के मुताबिक, इस साल रुपिया की कीमत में 9 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, जो प्रमुख उभरती एशियाई करेंसी में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है.

₹5 हजार में कैसे बन रहे ‘करोड़पति’?

मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 55 डॉलर यानी लगभग 5,000 रुपये के बदले करीब 10,09,494 रुपिया मिल सकते हैं. यानी भारतीय रुपये में करीब 5 हजार की रकम इंडोनेशिया की करेंसी में 10 लाख से ज्यादा हो जाती है. इसी वजह से सोशल मीडिया और कई रिपोर्टों में इसे मजाकिया अंदाज में ‘करोड़पति’ या ‘मिलियनेयर’ बनने से जोड़ा जा रहा है.

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि 10 लाख रुपिया होना भारत में 10 लाख रुपये होने जैसा नहीं है. करेंसी की यूनिट और उसकी वास्तविक खरीदारी क्षमता अलग-अलग होती है. यानी सिर्फ नोटों की संख्या बढ़ जाने से किसी व्यक्ति की असली संपत्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ती.

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आखिर क्यों गिर रहा है इंडोनेशियाई रुपिया?

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, रुपिया पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह का दबाव है. मजबूत अमेरिकी डॉलर, विदेशी पूंजी के बाहर जाने, इंडोनेशिया की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता और देश के शेयर बाजार की संभावित MSCI री-क्लासिफिकेशन को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है.

Bank Indonesia ने कहा है कि वह करेंसी को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहा है. केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा था कि 2027 में रुपिया के औसत स्तर के लिए 17,800 से 18,200 प्रति डॉलर का अनुमान है.

MSCI को लेकर भी बढ़ी चिंता

इंडोनेशिया के शेयर बाजार की पहुंच और निवेश से जुड़े नियमों को लेकर MSCI की समीक्षा भी बाजार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है. निवेशकों को डर है कि अगर इंडोनेशिया की मार्केट क्लासिफिकेशन में बदलाव हुआ तो विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है.

कमजोर रुपिया का आम लोगों पर क्या असर?

कमजोर करेंसी का असर सिर्फ विदेशी मुद्रा के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता. इससे आयातित सामान और कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है. इंडोनेशिया पहले से ही ऊंची तेल कीमतों और कमजोर रुपिया के कारण सरकारी वित्त पर दबाव का सामना कर रहा है.

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Reuters ने 27 नवंबर की एक अलग रिपोर्ट में बताया कि इंडोनेशिया सरकार 2027 की शुरुआत में सब्सिडी वाले ईंधन की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. कमजोर रुपिया और ऊंची वैश्विक तेल कीमतों ने देश की सरकारी वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ाया है.

तो क्या सच में 5 हजार रुपये देकर ‘करोड़पति’ बन जाएंगे?

तकनीकी तौर पर करीब 5 हजार रुपये को इंडोनेशियाई रुपिया में बदलने पर आपके पास 10 लाख से ज्यादा रुपिया हो सकते हैं. लेकिन इसे असली मायने में करोड़पति बनना नहीं कहा जा सकता. यह सिर्फ करेंसी की अलग-अलग यूनिट और एक्सचेंज रेट का असर है.

यानी इंडोनेशिया में आपके खाते में 10 लाख से ज्यादा रुपिया जरूर दिख सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत करीब 5 हजार भारतीय रुपये के आसपास ही होगी. यही वजह है कि बड़ी संख्या में करेंसी यूनिट देखकर किसी देश की करेंसी को मजबूत या कमजोर समझना सही तरीका नहीं है.

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