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गुटखा-इत्र और दो नॉवेल... अतीक अहमद के बेटे की कार से क्या-क्या मिला?

अतीक अहमद के बेटे की कार के एक्सीडेंट के बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की बारीकी से जांच की. तलाशी के दौरान कार से दो उपन्यास, सवार लोगों का सामान, गुटका और इत्र की शीशी मिली. टीम ने बरामद सभी चीजों को कब्जे में लेकर आगे की जांच के लिए भेज दिया है.

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अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे थे अबान. (Photo- ITG)
अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे थे अबान. (Photo- ITG)

अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई. झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी. हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. अबान समेत दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. अतीक अहमद के बेटे की कार के एक्सीडेंट के बाद फोरेंसिक टीम ने गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली.

फॉरेंसिक टीम जांच के दौरान कार के अंदर से कई सामान बरामद किए हैं. इनमें दो नॉवेल सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं. फोरेंसिक टीम के मुताबिक, कार से 'द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान' और 'द इडियट' नाम के दो नॉवेल मिले हैं.

यह भी पढ़ें: क्यों अबान अहमद को कसारी-मसारी में ही दफनाया जाएगा? अतीक-अशरफ और असद के बगल में बनेगी कब्र

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तलाशी के दौरान टीम को कार में अन्य सवार लोगों का सामान भी मिला. इसके अलावा गाड़ी के अंदर से गुटका और इत्र की एक शीशी भी बरामद हुई है. फोरेंसिक टीम ने कार में मिले इन सभी सामानों को अलग-अलग देखा और फिर उन्हें कब्जे में ले लिया. बरामद चीजों को आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है.

अतीक अहमद की फैमिली ट्री. (Photo- ITG)

 

कार की बारीकी से हुई जांच

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फोरेंसिक टीम ने सिर्फ कार का सामान्य मुआयना नहीं किया, बल्कि उसके अलग-अलग हिस्सों की बारीकी से जांच की. टीम ने यह पता लगाने की कोशिश की कि हादसे से जुड़ा कोई अहम सबूत गाड़ी के अंदर मौजूद है या नहीं. इसी दौरान कार में पड़े सामान को भी जांच के दायरे में लिया गया.

यह भी पढ़ें: पहले असद... फिर अतीक... अब अबान! बिखरता गया अतीक अहमद का परिवार

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, कार से दो नॉवेल, सवार लोगों का सामान, गुटका और इत्र की शीशी मिली है. इन सभी चीजों को फोरेंसिक टीम ने जब्त कर लिया है. टीम ने मौके पर जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद बरामद सामान को आगे की जांच के लिए भेज दिया.

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