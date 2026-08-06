क्यों अबान अहमद को कसारी-मसारी में ही दफनाया जाएगा? अतीक-अशरफ और असद के बगल में बनेगी कब्र

माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके दोस्त की उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई. हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास करने वाला अबान अपने भाइयों में सबसे छोटा था. झांसी में पोस्टमार्टम की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों के शवों को प्रयागराज लाया जाएगा. अबान का अंतिम संस्कार प्रयागराज स्थित कसारी-मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा. यह स्थान अतीक अहमद के पैतृक आवास से लगभग दो किलोमीटर दूर है, जहां उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया है.
कसारी-मसारी कब्रिस्तान में ही क्यों होगा अंतिम संस्कार?
झांसी में पोस्टमार्टम प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अबान का शव प्रयागराज लाया जाएगा. कसारी-मसारी कब्रिस्तान में ही उसका अंतिम संस्कार किए जाने का मुख्य कारण यह है कि अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों का अंतिम संस्कार इसी कब्रिस्तान में हुआ है. यहां अतीक अहमद के माता-पिता, खुद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद का अंतिम संस्कार भी इसी जगह हुआ था.
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अतीक के पांचों बेटों का वर्तमान हाल
माफिया अतीक अहमद के कुल पांच बेटे हैं, जिनमें से असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है. बड़ा बेटा उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली झांसी की जेल में बंद है. बचे हुए दो बेटों में से एक बेटा इस समय प्रयागराज के हटवा में अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहा है, वहीं सबसे छोटे बेटे अबान की इस हादसे में जान चली गई.
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उमेश पाल हत्याकांड के बाद गया था बाल सुधार गृह
उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान नाबालिग था, जिसके कारण उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था. बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे परिजनों की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था और वह अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था. इसके बाद भी वह समय-समय पर विभिन्न कारणों से लगातार मीडिया और लोगों के बीच चर्चा में बना रहा.
वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुई थी FIR
अबान का नाम नवंबर 2025 में तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, जब शादी समारोह का उसका 30 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो के बैकग्राउंड में कथित तौर पर धमकी भरा डायलॉग सुनाई दे रहा था. इस मामले का संज्ञान लेते हुए धूमनगंज पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की थी, जिससे यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था.