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दिल्ली-फुकेट एयर इंडिया फ्लाइट में आए थे तीन हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, फिर भी एक घंटे तक हवा में रहा था विमान

एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI2379 की मेंटेनेंस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं. इसके मुताबिक, तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में लो प्रेशर की चेतावनी मिली थी, फिर ऑटोपायलट डिसकनेक्ट हो गया. जांच एजेंसियां DGCA और AAIB इसकी जांच कर रही हैं. पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है.

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4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान टर्बुलेंस की चपेट में आ गई और 300 फीट नीचे गिर गई. (फोटो-ITG)
4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान टर्बुलेंस की चपेट में आ गई और 300 फीट नीचे गिर गई. (फोटो-ITG)

एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट (AI2379) के साथ हुए गंभीर टर्बुलेंस मामले में जांच का दायरा काफी बड़ा हो गया है. हाल ही में सामने आई मेंटेनेंस रिपोर्ट से पता चला है कि उड़ान के दौरान प्लेन में कई बड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थीं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ान के दौरान प्लेन के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम (ग्रीन, येलो और ब्लू) में एक साथ कम दबाव (लो प्रेशर) की तीन चेतावनी मिलीं. हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने या दबाव कम होने के तुरंत बाद विमान का ऑटोपायलट भी डिसकनेक्ट हो गया था. तीन वार्निंग के बावजूद विमान तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट तक हवा में उड़ता रहा. 

इसके बाद लैंडिंग से पहले ऑटोपायलट बंद होने की एक और वार्निंग दर्ज की गई. रिपोर्ट में इमरजेंसी गेट से जुड़े सिस्टम और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों के संकेत भी मिले हैं.

300 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा था प्लेन

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन तकनीकी खराबियों का उस अचानक हुए जोरदार टर्बुलेंस और ऊंचाई में आए बदलाव से कोई सीधा संबंध है या नहीं.

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गौरतलब है, 4 अगस्त को एयर इंडिया का एयरबस A320 विमान (VT-EXO) फुकेट से 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर को लेकर दिल्ली आ रहा था. रास्ते में अचानक भारी टर्बुलेंस के कारण प्लेन करीब 300 फीट तक ऊपर-नीचे हो गया था.

इस भयानक झटके की वजह से विमान में बैठे 20 यात्री और 4 केबिन क्रू मेंबर घायल हो गए थे. गनीमत यह रही कि बाद में पायलट ने प्लेन को संभाल लिया और उसे सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया.

यह भी पढ़ें: फुकेत-दिल्ली फ्लाइट हादसा: सरकार ने एयर इंडिया के CEO को किया समन

DGCA और AAIB कर रहे हैं मामले की जांच

यह मेंटेनेंस रिपोर्ट प्लेन के दिल्ली में सुरक्षित उतरने के बाद तैयार की गई थी. अब इसे नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के साथ शेयर कर दिया गया है.

AAIB इस मामले में फ्लाइट डेटा, विमान के सिस्टम, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट समेत सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहा है. जांच में मदद के लिए फ्रांस की विमानन एजेंसी BEA और एयरबस  के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं.

इस पूरी घटना के बाद एक और बड़ा विवाद सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद अनिवार्य रूप से किए गए टेस्ट में विमान के पायलट-इन-कमांड का ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया है.

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जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है. AAIB का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है. किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों की बारीकी से जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस से अचानक 300 फीट नीचे आ गया था विमान, 17 लोग घायल

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