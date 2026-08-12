Ampere Magnus G Max: 30 रुपये में 147KM, कार जैसे फीचर्स, लॉन्च हुआ धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर

एम्पीयर ने अपने पॉपुलर स्कूटर मैग्नस जी मैक्स (Magnus G Max) को अपडेट कर दिया है. ये स्कूटर अब पहले से ज्यादा फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स की संख्या बढ़ा दी है. मैग्नस जी मैक्स अब एनएक्सजी डॉट आईओ (NxG.io) सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड हो गया है.

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कंपनी की मानें, तो इस अपडेट के तहत स्कूटर में 30 से ज्यादा फीचर्स को जोड़ा गया है. साथ ही इसमें 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है. स्कूटर में क्रूज कंट्रोल , हिल होल्ड, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इस स्कूटर की खास बातें.

क्या है स्कूटर में खास?

स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट का जुड़ना है. इन फीचर्स की वजह से स्कूटर चढ़ान पर पीछे नहीं आएगा. ये काफी प्रैक्टिकल फीचर है, जो चढ़ाई के वक्त राइडर की मदद करेगा. स्कूटर में 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें टर्न-बॉय-टर्न नेविगेशन का फीचर मिलता है.

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साथ ही इसमें फाइन्ड या पिंग स्कूटर का विकल्प मिलेगा. इस फीचर का इस्तेमाल कंपनी के फोन ऐप के जरिए किया जा सकेगा. इसकी मदद से पार्किंग में स्कूटर को खोजना आसान हो जाता है. इसके अलावा स्कूटर में रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस, लाइव ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, थेफ्ट और टो अलर्ट जैसे फीचर्स मिलेगा.

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स्कूटर रिमोट डायग्नोस्टिक, सर्विस बुकिंग, चार्जिंग हिस्ट्री, बैटरी हेल्थ इनसाइट और ओटीए अपडेट कैपेबिलिटी के साथ आएगा. स्कूटर से जुड़े सभी कनेक्टेड फीचर्स को एम्पीयर कनेक्ट ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि, स्कूटर के मैकेनिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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बैटरी, रेंज और कीमत

मैग्नस जी मैक्स में 3kWh की एलएफपी बैटरी दी गई है, जो 2.4kW के पीक हब माउंटेड मोटर के साथ आता है. स्कूटर 142 किलोमीटर की आईडीसी क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है. इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है. इस पर 5 साल या 75 हजार किलोमीटर की वारंटी मिलेगी. ये स्कूटर डुअल कलर ऑप्शन में आएगा. ये स्कूटर 1,02,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है.

आईओटी वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये एक्स शोरूम है. 3kWh की बैटरी को चार्ज होने में लगभग 3 से 3.5 यूनिट्स खर्च होंगी. अगर आपके इलाके में 8 रुपये प्रति यूनिट की भी बिजली आती है, तो इसे चार्ज होने में लगभग 30 रुपये खर्च होंगे. यानी 30 रुपये के खर्च में आप 142 किलोमीटर (क्लेम्ड) का सफर कर पाएंगे.

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