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शराब के नशे में 90 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, हाई वोल्टेज ड्रामा का VIDEO

सूरत के उधना रोड नंबर-5 पर शराब के नशे में एक युवक निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया और ऊपर से हंगामा करने लगा. करीब 80 से 90 फीट ऊंचाई पर पहुंचे युवक को देखकर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युवक को सुरक्षित उतारा गया.

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आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने बचाया.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने बचाया.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)

सूरत के उधना इलाके में एक युवक ने नशे की हालत में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामला उधना रोड नंबर-5 का है, जहां निर्माणाधीन पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया और ऊंचाई पर पहुंचकर हंगामा करने लगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में युवक पहले पानी की टंकी के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे बांस-बल्ली के सहारे पिलर के हिस्से तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह धीरे-धीरे टंकी के ऊपरी हिस्से की तरफ चढ़ गया. युवक को इतनी ऊंचाई पर देखकर नीचे मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और किसी अनहोनी की आशंका से लोग घबरा गए.

यह भी पढ़ें: सूरत: रैगिंग से परेशान रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लगाई फांसी

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स्थानीय राहगीरों और लोगों ने तुरंत पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. फायर कर्मियों ने पहले युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन टीम को ऊपर आता देखकर युवक टंकी के गोल घेरे के भीतर और ऊपर की ओर भागने लगा.

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हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से किया गया रेस्क्यू

स्थिति बिगड़ती देख फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगवाने का फैसला किया. वेसू फायर स्टेशन से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मौके पर पहुंचाया गया. इसके बाद दमकल कर्मियों ने सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और टंकी के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचे युवक को सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश की.

सूरत नगर निगम के सब फायर ऑफिसर नरोत्तम के. खलासी ने बताया कि उधना फायर स्टेशन रोड नंबर-6 पर एसएमसी की ओर से नई पानी की टंकी बनाई जा रही है. इसी निर्माणाधीन ढांचे पर एक अज्ञात व्यक्ति चढ़ गया था. उन्होंने बताया कि जब फायर कर्मी उसे नीचे उतारने के लिए ऊपर पहुंचे तो वह और ऊपर की ओर चला गया.

इसके बाद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद ली गई. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर टीम ने युवक को टंकी के ऊपर से सुरक्षित नीचे उतार लिया. अधिकारियों के मुताबिक, पानी की टंकी की ऊंचाई करीब 80 से 90 फीट थी. राहत की बात रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

रेस्क्यू के बाद पुलिस युवक को अपने साथ उधना पुलिस थाने ले गई. उधना पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ठाकोर ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस उसके टंकी पर चढ़ने की वजह और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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प्रारंभिक जानकारी में युवक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है. उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की भी जानकारी दी गई है. हालांकि, टंकी पर चढ़ने के पीछे वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस जांच के बाद ही इसकी सही वजह सामने आ सकेगी.

देखें वीडियो...

पुलिस ने युवक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा है. फिलहाल, उसका इलाज सिविल अस्पताल में कराया जा रहा है. फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, युवक जिस ऊंचाई पर पहुंच गया था, वहां से गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था. समय रहते रेस्क्यू होने से संभावित अनहोनी टल गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऊंची निर्माणाधीन पानी की टंकी पर युवक को चढ़े हुए देखा जा सकता है, जबकि नीचे बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जमा हैं. युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही.

फायर विभाग के मुताबिक, युवक पहले निर्माण स्थल पर मौजूद बांस-बल्ली के सहारे ऊपर पहुंचा और फिर पिलर से होते हुए टंकी के ऊपरी हिस्से तक चला गया. शुरुआती प्रयास में उसे नीचे लाना मुश्किल हुआ, जिसके बाद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा.

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फिलहाल, पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर निर्माणाधीन ढांचों की सुरक्षा और वहां अनधिकृत प्रवेश रोकने की जरूरत को सामने ला दिया है.

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