Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ियों के फिटनेस मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है. वहीं, भारत की करेंसी रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 95.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. इन खबरों के अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत IMF, ADB, WTO, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास में नई तैनातियां की गई हैं. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें.

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टीम इंडिया की फिटनेस पर BCCI का 'सर्जिकल स्ट्राइक', CoE में अब नहीं चलेगी ढिलाई, सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसे नियम

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ियों के फिटनेस मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के CoE में अब सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक समान फिटनेस मानक लागू किए जाएंगे. अब तक अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग फिटनेस मानक अपनाए जा रहे थे.

भारतीय रुपया लगातार 9वें दिन अमेरिकी डॉलर पर पड़ा भारी... 165 पैसे हुआ मजबूत, 1 साल की सबसे लंबी तेजी

भारत की करेंसी रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 95.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. रुपया 23 जुलाई को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.73 के बंद स्तर से अब तक 165 पैसे यानी करीब 1.7% मजबूत हो चुका है. यह एक साल से अधिक समय में भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे लंबी लगातार तेजी है.

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भारत ने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और WTO में तैनात किए नए अफसर, इन्हें मिली जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत IMF, ADB, WTO, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास में नई तैनातियां की गई हैं. इसी आदेश में वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ा दिया गया है.

साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल... पश्चिमी भारत में कम बारिश का खुला राज

प्रशांत महासागर में बन रहे साइक्लोन मॉनसूनी बादल को खींच रहे हैं. जिससे पश्चिमी भारत में बारिश कम हो रही है. ECMWF के अनुसार 2026 के पूर्वोत्तर मॉनसून में दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है. यह स्थिति किसानों, जलाशयों और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है.

शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर क्यों हुआ बांग्लादेश में पेट्रोल बम से हमला

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की. इसके अलावा पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने की कोशिश की. यह घटना बुधवार को उस समय हुई, जब शाकिब नई दिल्ली में शेख हसीना के मीडिया कार्यक्रम में शामिल हुए थे. फिलहाल हमले के पीछे कौन लोग थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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सीधे CM से करेंगे बात, मीडिया की हो मौजूदगी... झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों ने रख दी डिमांड्स

झारखंड में JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है. हालांकि छात्रों की मांग है कि वह सीधे सीएम से बात करेंगे. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की दमदार वापसी, 3 साल बाद विदेश में मिली टेस्ट जीत

पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में जीत के लिए 75 रनों का टारगेट मिला था, जिसे पाकिस्तान ने 23.3 ओवरों में हासिल कर लिया. यह जुलाई 2023 के बाद पाकिस्तान की पहली विदेशी टेस्ट जीत है. तब टीम ने श्रीलंका को हराया था और कप्तान बाबर आजम ही थे.

पूरा पुल पानी के अंदर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के रौद्र रूप ने लोगों को डराया

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल है. तेज बहाव के कारण वाल्मीकि बस्ती को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. पुल के जलमग्न होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

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