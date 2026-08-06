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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

टीम इंडिया का कोई ना कोई अहम खिलाड़ी हर सीरीज से पहले फिटनेस के कारण बाहर हो रहा है. इसी वजह से अब BCCI ने खिलाड़ियों के फिटनेस मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है.

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बीसीसीआई खिलाड़ियों की इंजरी से परेशान, फिटनेस के नए नियम बनाए. (Photo: AFP)
बीसीसीआई खिलाड़ियों की इंजरी से परेशान, फिटनेस के नए नियम बनाए. (Photo: AFP)

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ियों के फिटनेस मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है. वहीं, भारत की करेंसी रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 95.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. इन खबरों के अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत IMF, ADB, WTO, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास में नई तैनातियां की गई हैं. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें.

टीम इंडिया की फिटनेस पर BCCI का 'सर्जिकल स्ट्राइक', CoE में अब नहीं चलेगी ढिलाई, सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसे नियम

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ियों के फिटनेस मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के CoE में अब सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक समान फिटनेस मानक लागू किए जाएंगे. अब तक अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग फिटनेस मानक अपनाए जा रहे थे.

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भारत की करेंसी रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 95.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. रुपया 23 जुलाई को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.73 के बंद स्तर से अब तक 165 पैसे यानी करीब 1.7% मजबूत हो चुका है. यह एक साल से अधिक समय में भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे लंबी लगातार तेजी है.

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भारत ने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और WTO में तैनात किए नए अफसर, इन्हें मिली जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत IMF, ADB, WTO, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास में नई तैनातियां की गई हैं. इसी आदेश में वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ा दिया गया है.

साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल... पश्चिमी भारत में कम बारिश का खुला राज

प्रशांत महासागर में बन रहे साइक्लोन मॉनसूनी बादल को खींच रहे हैं. जिससे पश्चिमी भारत में बारिश कम हो रही है. ECMWF के अनुसार 2026 के पूर्वोत्तर मॉनसून में दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है. यह स्थिति किसानों, जलाशयों और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है.

शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर क्यों हुआ बांग्लादेश में पेट्रोल बम से हमला

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की. इसके अलावा पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने की कोशिश की. यह घटना बुधवार को उस समय हुई, जब शाकिब नई दिल्ली में शेख हसीना के मीडिया कार्यक्रम में शामिल हुए थे. फिलहाल हमले के पीछे कौन लोग थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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