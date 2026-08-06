भारत ने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और WTO में तैनात किए नए अफसर, इन्हें मिली जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से जारी आदेश के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF), एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO), वर्ल्ड बैंक (World Bank) और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में नई तैनातियां की गई हैं. इसी आदेश में वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 तक कर दिया गया है.

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आदेश के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी, मनीला, मॉन्ट्रियल, जिनेवा, टोक्यो, रोम और काठमांडू में नई नियुक्तियां की गई हैं. इनमें डिफेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

ICAO और IMF में नई नियुक्तियां

डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी सत्यजीत मोहंती को तीन वर्ष के लिए मॉन्ट्रियल स्थित इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) काउंसिल में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. वहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी और 2005 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल जैन को वॉशिंगटन डीसी स्थित इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर बनाया गया है. उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

ADB और वर्ल्ड बैंक में नियुक्तियां

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी और 2002 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी बलदेव पुरुषार्थ को फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है.

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इसी आदेश में हेमंग जानी का वॉशिंगटन डीसी स्थित वर्ल्ड बैंक में कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. वह वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं. पहले उनका कार्यकाल 16 जुलाई 2027 तक था, जिसे अब बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 कर दिया गया है.

वॉशिंगटन और जिनेवा में भी नई पोस्टिंग

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के डायरेक्टर कपिल पाटीदार को IMF, वॉशिंगटन डीसी में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर नियुक्त किया गया है. वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के जॉइंट डायरेक्टर आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को जिनेवा स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिप्टी सेक्रेटरी जिविषा जोशी गंगोपाध्याय को भी जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन (WTO) में फर्स्ट सेक्रेटरी (लीगल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

काठमांडू, टोक्यो और रोम में भी तैनाती

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टर सुभाष कुमार को काठमांडू स्थित सार्क (SAARC) सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी बृज मोहन मिश्रा को जापान की राजधानी टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिनिस्टर (इकोनॉमिक एंड कमर्शियल) बनाया गया है. कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी बालमुरुगन डी को इटली की राजधानी रोम स्थित भारतीय दूतावास में मिनिस्टर (एग्रीकल्चर) नियुक्त किया गया है.

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गोपालकृष्णन गणेशन को नई जिम्मेदारी

मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर गोपालकृष्णन गणेशन को भी वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के इकोनॉमिक सेल में काउंसलर (इकोनॉमिक) नियुक्त किया गया है.

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