कौशांबी और प्रयागराज में भारी बारिश का कहर, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद

मूसलाधार बारिश और जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए कौशांबी और प्रयागराज ज़िले में आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है. मौसम के मिजाज और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने इस संबंध में देर रात/तड़के आधिकारिक आदेश जारी किए.

और पढ़ें

आदेश की मुख्य बातें

कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोष‍ित किया गया है. परिषदीय (सरकारी), सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त और सीबीएसई/आईसीएसई समेत सभी बोर्ड्स के स्कूलों पर ये आदेश लागू होगा. कौशांबी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेन्द्र कुशवाहा ने जलभराव की स्थिति को देखते हुए आज का अवकाश घोषित किया है.

प्रयागराज में अलर्ट: शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है.

अभिभावकों के लिए ज़रूरी सलाह

नोट: सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें. स्कूल प्रबंधन को भी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement

पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक जलमग्न हुए कई जिले, जनजीवन अस्त-व्यस्त

उत्तर प्रदेश में मानसून की तूफानी वापसी ने पूरे प्रदेश को पानी-पानी कर दिया है. पिछले 24-48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राज्य के दर्जनों जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सड़कों पर नावें चलने जैसी नौबत आ गई है, तो वहीं निचले इलाकों में बसे घरों और दुकानों में कई-कई फीट पानी भर गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में बिगड़े हालात

प्रयागराज और कौशांबी: संगम नगरी के तटीय और निचले इलाकों में भीषण जलभराव है. सड़कों पर जलजमाव के कारण यातायात ठप पड़ गया है, जिसके चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने पड़े.

वाराणसी और चंदौली: घाटों पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. शहर की अंदरूनी गलियों और मुख्य चौराहों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया है.

गोरखपुर और बस्ती मंडल: तराई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं. ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है.

लखनऊ और कानपुर: राजधानी लखनऊ के पोश इलाकों से लेकर पुराने लखनऊ की बस्तियों तक पानी भर गया है. कानपुर में हाईवे पर पानी आ जाने से ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया है.

---- समाप्त ----