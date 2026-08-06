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बॉयफ्रेंड संग शराब पार्टी करनी थी... मगर पैसे नहीं थे... भतीजी ने अपनी बुआ का कत्ल कर लूट कर डाली

कहानी राजस्थान के जयपुर की है. एक मैरिड युवती को अपने बॉयफ्रेंड संग शराब पार्टी और मौजमस्ती करनी थी. मगर पैसे नहीं थे. इसके लिए दोनों ने ऐसी साजिश रच डाली, जो दहला देने वाली है. पुलिस का कहना है कि युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बुआ की हत्या कर दी और लाखों रुपये के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए.

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भतीजी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर बुआ को मार डाला. (Photo: ITG)
भतीजी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर बुआ को मार डाला. (Photo: ITG)

हर परिवार में एक ऐसा घर होता है... जहां बिना दस्तक दिए भी लोग अंदर चले जाते हैं. जहां अलमारी किस कमरे में है... चाबी कहां रखी जाती है... और कौन-सा सामान कहां रखा है... ये सब अपने लोग जानते हैं. जयपुर के सांभर में यही अपनापन एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ. पुलिस के मुताबिक, जिस भतीजी पर घर भरोसा करता था, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बुआ की हत्या की साजिश रच डाली.

मामला 30 जुलाई का है. सांभर के तेज्या का बास इलाके में रहने वाले प्रकाश नारायण शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी सास कमला देवी की हत्या कर दी गई है. घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी भी गायब थे. पहली नजर में मामला लूट के बाद हत्या का लगा. पुलिस ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज देखे गए. तकनीकी सबूत जुटाए गए. साइबर सेल को लगाया गया. और जांच की हर कड़ी धीरे-धीरे एक ऐसे नाम तक पहुंची, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

वह नाम था... ललिता का, जो कमला देवी की भतीजी थी. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में ललिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसकी निशानदेही पर उसके कथित प्रेमी बबलू मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों के कब्जे से पुलिस ने दो सोने की चूड़ियां, सोने के टॉप्स, नाक का कांटा, चांदी की पायजेब, चांदी के सिक्के, नकदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य चोरी का सामान बरामद किया है.

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यह भी पढ़ें: पहले शराब पार्टी फिर पत्नी के सामने पति ने रेत दिया प्रेमी का गला, मुंबई में हुई खौफनाक वारदात

इस कहानी में एक और बात सामने आई. पुलिस का कहना है कि ललिता शादीशुदा है. आरोप है कि वह अपने प्रेमी के साथ मौज-मस्ती और शराब पार्टी के लिए पैसों का इंतजाम करना चाहती थी. इसी मकसद से दोनों ने पहले घर की रेकी की. ललिता को घर का पूरा नक्शा मालूम था. उसे पता था कि जेवर कहां रखे हैं. नकदी किस जगह है. और घर में कब कौन रहता है. पुलिस का आरोप है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल कर दोनों ने पूरी प्लानिंग की और फिर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया.

हत्या के बाद दोनों जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. शायद उन्हें लगा कि मामला एक सामान्य लूट की तरह दर्ज होगा और शक किसी बाहरी व्यक्ति पर जाएगा. लेकिन जांच ने कहानी बदल दी. मोबाइल लोकेशन... डिजिटल ट्रेल... और दूसरे तकनीकी सबूतों की मदद से मामले का पर्दाफाश हो गया. 

सांभरलेक थानाधिकारी राममिलन मीना ने कहा कि 30 जुलाई को तेज्या का बास निवासी प्रकाश नारायण शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि उनकी सास कमला देवी की हत्या कर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई.

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इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की और मृतका की भतीजी ललिता से सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ में ललिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर ही आरोपी बबलू मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ललिता शादीशुदा है. वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौज-मस्ती के लिए पैसों की व्यवस्था करना चाहते थी. इसी मकसद से प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची.

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