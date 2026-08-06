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आधे दाम में मिलेगा Google Pixel 10 जैसा फोन, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग

iQOO भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम iQOO Z11 होगा. कंपनी ने इसका टीजर जारी करते हुए लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. अपकमिंग हैंडसेट का लुक पूरी तरह से iQOO Z11 जैसा होगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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iQoo Z11 का लुका काफी कुछ Google pixel 10 के जैसा होगा. (Photo: ITG)
iQoo Z11 का लुका काफी कुछ Google pixel 10 के जैसा होगा. (Photo: ITG)

आइकू (iQOO) भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका डिजाइन काफी कुछ गूगल पिक्सल 10 (Google Pixel 10) से मिलता जुलता नजर आता है. आइकू 20 अगस्त को भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम iQOO Z11 होगा. 

Google Pixel 11 का शुरुआती वेरिएंट 67,624 रुपये में आता है, जबकि भारत में 20 अगस्त को लॉन्च होने वाला iQOO Z11 स्मार्टफोन 30 हजार रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

आईकू ने ऑफिशियल टीजर जारी किया है, जिसमें हैंडसेट की लॉन्चिंग डेट की जानकारी दी है. साथ ही कंपनी ने स्मार्टफोन का एक अन्य टीजर किया है, जिसमें हैंडसेट का फ्रंट और बैक पैनल दिखाया है. 

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पिक्सल 10 जैसा है कैमरा सेटअप 

iQOO Z11 का बैक पैनल पर दिया गया कैमरा एलाइनमेंट Google Pixel 10 की याद दिला सकता है. आप भी अगर Google Pixel 10 लुक जैसे हैंडसेट को खरीदना चाहते हैं, तो आईकू जेड 11 हैंडसेट एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. हालांकि गूगल पिक्सल 10 जैसा कैमरा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है. कंपनी ने इस सीरीज का पुराना वर्जन iQOO Z10 बीते साल लॉन्च किया था. 

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यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

Gen-Z पर सीधा फोकस 

iQOO Z11 के साथ कंपनी ने टैगलाइन का इस्तेमाल किया है, जो फास्टर, स्मार्टर विद AI है. इस हैंडसेट का मकसद सिर्फ जेन-Z पर फोकस करना है. इस वजह से कंपनी इसमें AI फीचर्स, प्रोडक्टिविटी और कई अच्छे फीचर्स देगी.

यह भी पढ़ें: Google, Vivo, Xiaomi: अगस्त में लॉन्च होंगे ये 7 बड़े स्मार्टफोन्स, खरीदने से पहले चेक करें ये लिस्ट

iQOO Z11 का कलर वेरिएंट आया सामने  

iQOO Z11 का प्रमोशनल वीडियो पोस्टर से पता चलता है कि इसमें एक कलर वेरिएंट लाइट ग्रीन होगा, जिसमें बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. साथ ही सेल्फी कैमरा भी iPhone के जैसे डाइनैमिक आइलैंड का यूज किया है. डिस्प्ले कर्व्ड पैनल होगा. 

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