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मोबाइल चैट, प्रेम संबंध या कुछ और... लखनऊ में BCA छात्रा की घर में गला रेतकर हत्या, नाबालिग क्लासमेट गिरफ्तार

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बीसीए प्रथम वर्ष की 17 वर्षीय छात्रा स्मृति पांडेय की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने सहपाठी देवांश पाठक को गिरफ्तार कर लिया है. मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और प्रेम संबंध के एंगल से मामले की जांच जारी है. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 17 वर्षीय बीसीए छात्रा की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. पारा थाना क्षेत्र के नरपतखेड़ा में बुधवार को बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा स्मृति पांडेय की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात के समय छात्रा घर पर अकेली थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद उसका शव घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में मिला, जबकि पास ही उसका सहपाठी देवांश पाठक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की बड़ी बहन कॉलेज से लौटकर घर पहुंची और उसने दोनों को खून से लथपथ हालत में देखा.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायल सहपाठी देवांश पाठक को पहले लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी देवांश पाठक पहले से ही चाकू लेकर छात्रा के घर पहुंचा था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर विवाद हो गया था. पुलिस के अनुसार, कहासुनी के दौरान दोनों के बीच छीना-झपटी हुई और इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से स्मृति का गला रेत दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

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जांच एजेंसियां अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं. पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की जांच कर रही है और दोनों के बीच हुई मोबाइल चैट, कॉल डिटेल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को खंगाल रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या दोनों के बीच प्रेम संबंध था और क्या इसी वजह से विवाद इतना बढ़ा कि हत्या की नौबत आ गई. पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट किया जाएगा.

घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने भी पुलिस को अहम जानकारी दी है. पड़ोसियों के मुताबिक, दोपहर के समय घर से झगड़े और चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थीं. हालांकि उन्होंने इसे सामान्य पारिवारिक विवाद समझकर हस्तक्षेप नहीं किया. कुछ देर बाद जब बड़ी बहन घर पहुंची तो उसे घर के अंदर खून से लथपथ छात्रा और उसका क्लासमेट मिला. इसके बाद तुरंत पुलिस और परिवार को सूचना दी गई.

घटना के समय छात्रा के माता-पिता अमेठी गए हुए थे. बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही वे तुरंत लखनऊ लौट आए. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और घर में मातम का माहौल है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद स्थानीय लोग भी दहशत में हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें केस डायरी में शामिल किया जाएगा.

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डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सहपाठी देवांश पाठक की भूमिका सामने आई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट में सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा.

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