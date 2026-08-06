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बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की दमदार वापसी, 3 साल बाद विदेश में मिली टेस्ट जीत

पाकिस्तान के लिए असली चुनौती अब इस जीत की लय को बरकरार रखना है. पाकिस्तानी टीम ने कई बार नई शुरुआत की, लेकिन निरंतरता नहीं दिखा सकी. अब पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में उसकी कड़ी परीक्षा होगी.

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पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया. (Photo: AFP/Getty Images)
पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया. (Photo: AFP/Getty Images)

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. मुकाबले में जीत के लिए 75 रनों का टारगेट मिला था, जिसे मेहमान टीम ने 23.3 ओवरों में हासिल कर लिया. पहली पारी में शतक जड़ने वाले अब्दुल्लाह शफीक दूसरी पारी में भी नाबाद 24 रन बनाकर लौटे, जबकि कप्तान बाबर आजम ने भी नाबाद 24 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान ने चौथे दिन (5 जून) के पहले सत्र में ही मैच फिनिश कर दिया.

वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराकर पाकिस्तान ने ना सिर्फ सीरीज 1-1 से बराबर की, बल्कि विदेशी जमीन पर जीत का तीन साल पुराना इंतजार भी खत्म कर दिया.  यह जुलाई 2023 के बाद पाकिस्तान की पहली विदेशी टेस्ट जीत है. तब टीम ने श्रीलंका को हराया था और कप्तान बाबर आजम ही थे. इसके बाद पाकिस्तान लगातार आठ विदेशी टेस्ट हार गया था, लेकिन इस जीत ने आखिरकार उस शर्मनाक सिलसिले पर विराम लगा दिया.

पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट में काफी उथल-पुथल देखने को मिली. कप्तान बदले, कोच बदले, चयन समिति बदली, लेकिन नतीजे नहीं बदले. बाबर आजम ने दो बार कप्तानी छोड़ी, फिर शान मसूद को टेस्ट टीम की कमान मिली. उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 0-3, साउथ अफ्रीका में 0-2 और बांग्लादेश में 0-2 से करारी हार झेलनी पड़ी. खराब प्रदर्शन के बाद शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया और एक बार फिर बाबर आजम को जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि उनकी वापसी का पहला टेस्ट भी हार में खत्म हुआ, लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने टीम को शानदार वापसी कराई.

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मेजबान टीम ने चौथे दिन 103/6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था, लेकिन वो अपने स्कोर में ज्यादा इजाफा नहीं कर सकी. वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में 117 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के लिए स्पिन गेंदबाजों साजिद खान और अली उस्मान ने चार-चार विकेट झटके. वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में अपने ओपनर ब्रैंडन किंग की कमी भी खली. तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान पीठ में चोट लगने के कारण वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके.

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इस जीत ने सिर्फ पाकिस्तान को सीरीज में हार से नहीं बचाया, बल्कि बाबर आजम की कप्तानी पर उठ रहे सवालों को भी कुछ समय के लिए शांत कर दिया. लगातार आठ विदेशी टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान पर आलोचनाओं का दबाव बढ़ गया था. लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में मिली जीत ने टीम को नई उम्मीद दी है.

मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
वेस्टइंडीज: पहली पारी- 344, दूसरी पारी- 117
टारगेट: 75
पाकिस्तान: पहली पारी- 387, दूसरी पारी- 77/2

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