एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद एशिया में दूसरे सबसे प्रभावी नेता बताए गए. वहीं, दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी NVIDIA में जेनसेन हुआंग की सीईओ समेत तीनों अहम पदों पर वापसी हुई. इन खबरों के अलावा, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज बिहार में सुशासन दिवस मना रही है. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.



PM मोदी एशिया में दूसरे सबसे प्रभावी नेता, ताकत के मोर्चे पर 8 साल में चीन के सबसे करीब पहुंचा भारत

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लोवी इंस्टीट्यूट की 2026 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन की ताकत का अंतर पिछले आठ साल में सबसे कम रह गया है. मुश्किल आर्थिक और घरेलू हालात के बावजूद भारत ने एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है. रिपोर्ट में PM मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता बताया गया है.

TOLL बचाने के लिए नंबर प्लेट छिपाई तो लगेगा 8 गुना जुर्माना! सरकार का बड़ा प्लान



हाईवे पर टोल टैक्स बचाने के लिए नंबर प्लेट पर कपड़ा डालने या धूल-मिट्टी से नंबर छिपाने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार बैरियरलेस टोलिंग व्यवस्था को सफल बनाने के लिए AI की मदद से ऐसी हेराफेरी पकड़ने की तैयारी कर रही है. पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को नियमित टोल फीस से 4 से 8 गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

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जेनसन हुआंग फिर बने NVIDIA के CEO, चीनी महिला से अफेयर के चलते गई थी कुर्सी



दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी NVIDIA में बड़ा बदलाव हुआ है. को-फाउंडर जेनसन हुआंग 12 नवंबर को इस्तीफ़ा देने के बाद 23 नवंबर को फिर CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड डायरेक्टर नियुक्त किए गए. बोर्ड ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले इनपुट के बाद उनकी वापसी को मंज़ूरी दी है. हालांकि उनके खिलाफ मामले की स्वतंत्र जांच जारी रहेगी.

स्टीव रोजर्स की एक गलती, खतरे में आया पूरा मार्वल यूनिवर्स! सामने आया एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर



मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मच-अवेटेड मूवी एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में मार्वल ने अभी तक की सबसे बड़ी कास्टिंग को पर्दे पर उतारा है. फिल्म में वो हर सुपरहीरो दिखाई देगा, जो कभी ना कभी फेवरेट रहा होगा. ये फिल्म इंडिया में 17 दिसंबर को आ रही है, जिसे जो और एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है.

11 लाख दीप, 2100 ड्रोन और आतिशबाजी...देव दीपावली पर काशी में दिखेगा अद्भुत नजारा



देव दीपावली पर 24 नवंबर को यानी आज काशी के घाट 11 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे. शाम 5:15 से 5:45 बजे तक घाटों और गंगा पार रेती पर दीप प्रज्ज्वलित होंगे. इसके बाद गंगा आरती, चेतसिंह किले पर 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग, लेज़र और ड्रोन शो के साथ ललिता घाट के सामने ग्रीन आतिशबाज़ी होगी. इस आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं.

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'संपूर्ण रामायण' पेंटिंग, बनारसी शॉल और काशी का गंगाजल... पीएम मोदी ने नेपाल के PM बालेन शाह को दिए खास तोहफे



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को ख़ास उपहार भेंट किए. इनमें भगवान राम की यात्रा पर आधारित 'कलमकारी संपूर्ण रामायण' पेंटिंग, वाराणसी की बनारसी ब्रोकेड रेशमी शॉल और पीतल के कलश में गंगाजल शामिल है. इन उपहारों के ज़रिए भारतीय कला, संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दी.

'नशे से टूट जाते हैं परिवारों के सपने', PM मोदी ने की युवाओं से ड्रग एडिक्शन से दूर रहने की अपील



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के युवाओं से नशे की लत से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवाओं के नशे का शिकार होने से उनके परिवारों के सपने टूट जाते हैं. दिल्ली के LG हाउस में आयोजित शब्द कीर्तन के बाद PM ने सभी समुदायों, गुरुद्वारों और सामाजिक संगठनों से युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें सही राह दिखाने की अपील की.

बिहार में 'सुशासन दिवस' मनाएगी JDU, नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियां बताएगी पार्टी



बिहार में JDU 24 नवंबर को सुशासन दिवस मना रही है. इस मौके पर प्रदेश के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास कार्यों और पिछले दो दशकों में आए बदलावों को जनता के सामने रखा जाएगा. 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने पहली बार पूर्ण कार्यकाल वाली सरकार की कमान संभाली थी.

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भावनगर: कबाड़ छांटते वक्त स्प्रे कैन में धमाका, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, बच्चों समेत कई की हालत गंभीर



गुजरात के भावनगर में कबाड़ का काम करने वाले एक परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. कुम्हारवाड़ा इलाके की 'मिली चली' बस्ती में कबाड़ छांटने के दौरान अचानक स्प्रे कैन में जोरदार धमाका हो गया. धमाके के बाद झोपड़ी में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह झुलस गए. घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं.

'बोर्ड मेंबर्स को मैंने मनाया...', ट्रंप ने लिया Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी का क्रेडिट



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड को जेनसन हुआंग को फिर से CEO बनाने के लिए राज़ी किया. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है. उन्होंने सीधे बोर्ड से बात कर हुआंग को कंपनी की कमान सौंपने की अपील की थी.



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