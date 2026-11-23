गुजरात के भावनगर में कबाड़ का काम करने वाले एक परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. कुम्हारवाड़ा इलाके की 'मिली चली' बस्ती में कबाड़ छांटने के दौरान अचानक स्प्रे कैन में जोरदार धमाका हो गया. धमाके के बाद झोपड़ी में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह झुलस गए. घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर दौड़ पड़े.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, परिवार भावनगर के कुम्हारवाड़ा इलाके की 'मिली चली' बस्ती में एक झोपड़ी में रहता है और कबाड़ का काम करके अपना गुजारा करता है. घटना के समय परिवार के सदस्य झोपड़ी के अंदर गैस उपकरणों की मदद से कबाड़ को काटने और छांटने का काम कर रहे थे. इसी दौरान कबाड़ में मौजूद एक स्प्रे कैन गैस के संपर्क में आ गया. इसके बाद अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ और आग भड़क उठी.

धमाके के बाद झोपड़ी में लगी आग तेजी से फैल गई और अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला. आग की चपेट में आने से परिवार के आठ सदस्य बुरी तरह झुलस गए. घायलों में तीन से अधिक बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं. आग और धमाके के चलते झोपड़ी में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची एंबुलेंस टीम ने सभी आठ घायलों को भावनगर के सर टी. अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और घायलों के परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद हैं.

भावनगर के स्टेशन फायर ऑफिसर यशकुमार के मुताबिक, शाम 4:44 बजे फायर कंट्रोल रूम को कुम्हारवाड़ा इलाके की मिल की गली नंबर-3 स्थित झुग्गी बस्ती में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद मुख्यालय फायर स्टेशन से दमकल टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. फोन करने वाले चंद्रदीपभाई बाबरिया ने बताया था कि हादसे में कुछ स्थानीय लोग झुलस गए हैं और उन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए सर टी. अस्पताल पहुंचाया गया है.

फायर टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां आग की लपटें नहीं दिखाई दीं. जांच में पता चला कि गैस उपकरणों से कबाड़ पर काम करते समय स्प्रे कैन में ब्लास्ट हुआ था, जिससे लोग झुलस गए. स्टेशन फायर ऑफिसर के मुताबिक, घटनास्थल पर जाते समय ट्रेन गुजरने की वजह से कुम्हारवाड़ा रेलवे फाटक बंद था. इस वजह से दमकल वाहन को मौके पर पहुंचने में करीब 15 मिनट की देरी हुई. फायर टीम ने आपात स्थिति की जानकारी स्थानीय रेलवे कर्मचारियों को भी दी थी, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई.

---- समाप्त ----