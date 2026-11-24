आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है. युवा इसका इस्तेमाल कंटेंट लिखने, जानकारी जुटाने और रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ ही कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या फ्यूचर में AI उनकी नौकरियां छीन सकता है? जेन जी के बीच इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

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अपग्रैड का नेक्स्ट जेन जी सर्वे 2026 में 11,800 लोगों को शामिल किया गया. इस सर्वे में युवाओं से पूछा गया कि वे अपने करियर पर AI के असर को किस तरह देखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 18 से 20 साल के 22% युवाओं ने AI को अपने करियर के लिए बड़ा खतरा माना.

वहीं 21 से 25 साल की उम्र के लोगों में ये आंकड़ा 24% और 26 से 30 साल के लोगों में 29% था. यानी उम्र और नौकरी के करीब आने के साथ AI को लेकर खतरे की चिंता बढ़ती दिखाई दी.

नौकरी करने वाले युवा ज्यादा चिंतित

रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि नौकरी कर रहे युवा AI को लेकर स्टूडेंट्स के मुकाबले ज्यादा चिंतित हैं. नौकरी करने वाले 27% युवाओं ने इसे अपने करियर के लिए बड़ा खतरा बताया, जबकि स्टूडेंट्स में ये आंकड़ा 22% था.

इसकी एक वजह ये हो सकती है कि नौकरी करने वाले युवा रोजाना काम में AI का इस्तेमाल और उसके बदलते प्रभाव को ज्यादा करीब से देख रहे हैं.

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AI में अवसर भी देख रही है जेन जी

हालांकि, सभी युवा AI को खतरे के रूप में नहीं देखते. रिपोर्ट के मुताबिक, 18 से 20 साल के 34% युवाओं ने AI को करियर के लिए बड़ा अवसर माना. लेकिन 26 से 30 साल की उम्र के लोगों में यह आंकड़ा 26% था.

इससे पता चलता है कि युवा AI के फायदों को समझते हैं, लेकिन नौकरी के फ्यूचर को लेकर उनके मन में सवाल भी हैं.

क्या AI से डरना चाहिए?

AI कई कामों को तेज और आसान बना सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नौकरी खत्म हो जाएगी. आने वाले वक्त में काम करने के तरीके बदल सकते हैं. ऐसे में युवाओं के लिए जरूरी है कि वे AI टूल्स का इस्तेमाल सीखें और अपनी कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी मजबूत करें.

जेन जी के सामने चुनौती सिर्फ AI को समझने की नहीं, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को आगे बढ़ाने की भी है.

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