कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है. इस बातचीत में गांधी परिवार से जुड़ी कई पुरानी यादों, राजनीतिक उतार-चढ़ाव और सोनिया गांधी के निजी जीवन के संघर्षों का जिक्र किया गया है. राहुल गांधी ने अपने बचपन, पिता राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने और साल 2004 में लिए गए फैसले को भी याद किया है.

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The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'शादी का प्रस्ताव योजना के मुताबिक नहीं रहा और न ही मेरा सातवां जन्मदिन. साल 2004 के फैसले से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली, तो कुछ को खुशी हुई. पापा की सुरक्षा वापस लेने के पीछे एक मकसद था. 500 से ज्यादा पन्नों के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें मां ने अपनी किताब में शामिल नहीं किया है.'

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पुरानी यादों में खुशी, हंसी और दर्द

राहुल गांधी ने आगे लिखा, 'प्रियंका और मैं अपनी मां के साथ बैठे और इन सभी बातों पर चर्चा की. उन पुरानी यादों में लौटने से उस वक्त की खुशी, हंसी और यहां तक कि उस दर्द का भी फिर से एहसास हुआ, जिसे हमने उस समय महसूस किया था.' अपनी मां की किताब 'बिलॉन्गिंग' का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मां का जीवन अपार प्रेम और बेहद दुखद त्रासदियों से भरा रहा है. उन्होंने इन सभी परिस्थितियों का सामना गरिमा और साहस के साथ किया है.

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