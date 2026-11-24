एक्टर, मॉडल और 'स्प्लिट्सविला' फेम सौरब बेदी लंबे समय से अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सौरब की उम्र में बड़ी गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला के साथ कई इंटीमेट तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिन पर खूब बवाल मचा था और उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. अब सौरब ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है और अपने रिश्ते का सच बताया है.

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ट्रोलिंग पर क्या बोले सौरब बेदी?

सौरब ने डेलनाज दारूवाला के साथ अपने रिश्ते, निहारिका तिवारी के साथ ब्रेकअप और ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर कमेंट करने वालों को भी जवाब दिया.

सौरब ने साफ तौर पर कहा कि डेलनाज दारूवाला संग रिलेशनशिप अनाउंस करने के बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें सोशल मीडिया पर डेलनाज के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करने का कोई पछतावा नहीं है. गर्लफ्रेंड डेलनाज पर भद्दे कमेंट्स करने वालों को लेकर सौरब ने नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट में कहा-मैं तो थोड़ा शरीफी वाली लाइन में हूं, कोई लड़का मेरे सामने आ के बोल दे एक बार... मैं उसे जान से मार दूंगा.

सौरब ने अपने और डेलनाज के एज गैप पर होने वाले भद्दे कमेंट्स को गलत ठहराया. उन्होंने कहा कि वो इकलौते ऐसे शख्स नहीं हैं, जो खुद से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं.

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Sorab Bedi's timeline: 1. Ditched Apurva Rampal, his girlfriend for 9 years for fame. 2. Stayed with Niharika for collabs, music videos, CLOUT. 3. Dating Delnaz now aka sugar mommy frrrr!!! 10 months -> three new girls! #SorabBedi #Sorika #NiharikaTiwari #DelnazDaruwala https://t.co/ejy6z6JBz3 — Tea-ya (@tiyayayahere) October 16, 2026

ट्रोलिंग से सौरब को नहीं पड़ता फर्क

ट्रोल्स के बारे में बात करते हुए सौरब ने कहा कि लोगों के भद्दे कमेंट्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ता. उन्होंने कहा- मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने उन दावों पर भी बात की, जिनमें कहा गया कि डेलनाज ने उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट दिलाने में मदद की है. इस बारे में सौरब बोले- अगर उन्होंने दिलवाया भी होगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सौरब ने बताया कि पिछले 8 साल से वो और डेलनाज दोस्त हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या डेलनाज को ट्रोलिंग से फर्क पड़ता है, तो सौरब ने कहा- नहीं, वो बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की हैं. उन्हें भी ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता.

इंटीमेट तस्वीरों पर मचा था बवाल

बता दें कि सौरब बेदी ने कुछ समय पहले डेलनाज दारूवाला के साथ कई इंटीमेट तस्वीरें शेयर की थीं और लोगों से उन्हें भाभी कहने को कहा था. इन तस्वीरों पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. बड़ी उम्र की डेलनाज के साथ रिलेशनशिप में होने को लेकर भी सौरब को लोगों ने खरी-खोटी सुनाई थी, जिसपर उन्होंने अब जवाब दिया है.

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