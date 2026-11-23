मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के फैंस जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब फाइनली आ चुकी है. इस यूनिवर्स की मच-अवेटेड मूवी एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है. पहली ही झलक में इसे देखकर ऐसा लगा है कि अभी तक इसके जितने भी ट्रेलर-टीजर या टीवी स्पॉट आए हैं, ये वाला ट्रेलर उनमें से सबसे बेहतरीन और रोमांच बढ़ाने का काम करता है.

और पढ़ें

डूम्सडे के नए ट्रेलर में क्या है?

एवेंजर्स डूम्सडे के नए और आखिरी ट्रेलर में हम पूर्व कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स को अपनी लेडी-लव पैगी कार्टर के पास जाते हुए देखते हैं. वो अब फाइनली पैगी के साथ मिलकर अपना हंसी-खुशी भरा जीवन जी रहा है. उसका अब बेटा है, जिसके साथ वो खुश है. लेकिन स्टीव ये भी जानता है कि उसने टाइम में पीछे जाकर पैगी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लेकर गलती की है. वो अपने बेटे से अपनी असलियत छिपाता है.

इस बीच उसे लेने फैंटेस्किट फोर की पूरी टीम आ जाती है. स्टीव उन्हें बताता है कि कैसे उसने एवेंजर्स की टीम बनाकर अपने ऊपर आए खतरों का सामना किया. उसने कुछ फैसले लिए, मगर ये ना जानते हुए कि उसके क्या परिणाम होंगे. लेकिन असली खतरा अब विक्टर वॉन डूम के जरिए आने वाला है. वो उन सभी लोगों को खत्म करेगा, जो एक चुराई हुई जिंदगी जी रहे हैं. इसके बाद हम सभी नए एवेंजर्स और पूरी एक्स-मैन टीम को लड़ते-झगड़ते और साथ आते देखते हैं. सभी का मकसद सिर्फ एक है- डॉ.डूम को रोकना.

Advertisement

थिएटर में मिलने वाला है 'पीक' मार्वल एक्सपीरियंस

एवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर को देखकर एक बात साफ दिखती है कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट है. मूवी का स्केल, स्टोरी और मल्टीवर्स पर बढ़े खतरे को हम साफ देख सकते हैं. विलेन के रूप में डॉ.डूम थैनोस को भी पीछे छोड़ता नजर आया है.

इस बार एवेंजर्स की पूरी टीम भी ऐसी है, जिसे इतने बड़े खतरे का सामना करने की आदत नहीं है. इनमें बस थॉर, स्टीव रॉजर्स, सैम विलसन और बकी बार्न्स हैं, जिन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि डॉ.डूम का खतरा सभी मिलकर कैसे टालेंगे.

डूम्सडे में इस बार विलेन के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर (RDJ) आए हैं, जो सात साल पहले आइरन मैन बनकर छाए थे. उनका जाना फैंस के लिए बड़ा सदमा था. इसलिए जब उनकी इस फिल्म से MCU में वापसी हो रही है, तो लोगों के बीच पहले से ही एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है. साथ ही इस फिल्म में मार्वल ने अभी तक की सबसे बड़ी कास्टिंग को पर्दे पर उतारा है. फिल्म में वो हर सुपरहीरो दिखाई देगा, जो कभी ना कभी फेवरेट रहा होगा. ये फिल्म इंडिया में 17 दिसंबर को आ रही है, जिसे जो और एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है.

---- समाप्त ----