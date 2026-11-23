दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल NVIDIA में बड़ा उलटफेर हुआ है. कंपनी के को फाउंडर Jensen Huang एक बार फिर CEO की कुर्सी पर लौट आए हैं. 12 नवंबर को इस्तीफा देने के बाद उन्हें 23 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से फिर प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड डायरेक्टर नियुक्त कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक बोर्ड उनकी वापसी के पक्ष में नहीं था. अब अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले इनपुट के बाद बोर्ड ने कहा है कि Huang की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. हालांकि, उनसे जुड़े मामले की स्वतंत्र जांच अभी जारी रहेगी.

और पढ़ें

NVIDIA ने 23 नवंबर को अपने ऑफिशियल न्यूजरूम में जेनसन हुआंग की वापसी की पुष्टि कर दी है. बोर्ड ने सर्वसम्मति से उन्हें फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड डायरेक्टर नियुक्त किया है. यह फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने उनकी वापसी की संभावना से इनकार किया था. अब कंपनी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले इनपुट के बाद बोर्ड को उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई खतरा नहीं दिखता.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी बड़ी कंपनी के CEO का इस्तीफा देना अपने आप में बड़ी खबर होती है, लेकिन महज 11 दिन बाद उसी व्यक्ति की वापसी हो जाए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है. NVIDIA में यही हुआ है. AI चिप की दुनिया में कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जेनसन हुआंग फिर से इसकी कमान संभालेंगे.

Advertisement

बोर्ड के मुताबिक, हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकें हुईं. इसके बाद बोर्ड को उनके जवाबों और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता पर भरोसा हुआ.

डोनाल्ड ट्रंप ने जताई खुशी

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, 'NVIDIA के बोर्ड मंडल ने जेनसन हुआंग को CEO के पद पर वापस लाने का सही और उचित फैसला किया है. कंपनी की सफलता और तरक्की के साथ-साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए देश को एनवीडिया में जेनसन के नेतृत्व की जरूरत है.

अमेरिकी सरकार के पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि जेनसन की NVIDIA में वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा होगा. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि जेनसन ने कोई गैरकानूनी काम किया है.

निजी तौर पर कहूं तो मेरी जेनसन से जान-पहचान हुई है. वह एक महान देशभक्त और राष्ट्रीय धरोहर हैं. इसके साथ ही, एनवीडिया को कंपनी के अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के पालन को लेकर अपनी इंटर्नल जांच पूरी गंभीरता से जारी रखनी चाहिए. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी अपने कानूनी दायित्वों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है'

Advertisement

Nvidia ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा? समझिए

जेनसन हुआंग फिर बने NVIDIA के CEO

एनवीडिया ने घोषणा की है कि जेनसन हुआंग को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO के पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया गया है. उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वापस शामिल किया गया है.

कंपनी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनकी वापसी का फैसला लिया. हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकें हुईं. इसके बाद बोर्ड उनके जवाबों और एनवीडिया का नेतृत्व करने की क्षमता से संतुष्ट हुआ.

अमेरिकी सरकार से भी लिया गया इनपुट

बोर्ड ने अपने फैसले से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी और सुझाव लिए. इस जानकारी के आधार पर बोर्ड का कहना है कि जेनसन हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

बोर्ड चेयरमैन ने क्या कहा?

NVIDIA के बोर्ड चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि जेनसन हुआंग ही कंपनी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं. उनके मुताबिक, हुआंग की वापसी कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, शेयर होल्डर्स और ग्राहकों के हित में है. उन्होंने कहा कि बोर्ड को जेनसन पर पूरा भरोसा है और वह दोबारा उनके नेतृत्व में काम करने के लिए उत्साहित है. हार्वे जोन्स बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे.

Advertisement

एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर और कथित जासूस चीनी महिला के साथ संबंध

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 12 नवंबर से हुई थी. उस दिन NVIDIA ने घोषणा की थी कि जेनसन हुआंग ने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया था और बोर्ड ने स्थायी CEO की तलाश शुरू करने की बात कही थी.

हुआंग के इस्तीफे के पीछे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठे सवाल चर्चा में थे. मीडिया रिपोर्ट्स में उनके निजी संबंधों और एलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी महिला से जुड़ी जानकारी सामने आई थी. अमेरिकी अधिकारियों को इस महिला के चीन की खुफिया एजेंसी से संभावित संबंधों को लेकर चिंता थी. हालांकि, चीन ने जासूसी से जुड़े आरोपों को खारिज किया है.

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी सरकार से मिले इनपुट के बाद बदला फैसला

एनवीडिया के नए बयान में एक अहम बात कही गई है. कंपनी के बोर्ड ने बताया कि हुआंग की वापसी पर फैसला लेने से पहले उसे अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से इनपुट मिला था. बोर्ड का कहना है कि इस जानकारी के आधार पर उसे भरोसा है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

Advertisement

यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा विवाद सिर्फ कंपनी के अंदरूनी नेतृत्व तक सीमित नहीं था. NVIDIA के AI चिप दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा चीन को उन्नत चिप की बिक्री से जुड़े नियमों का इस कारोबार पर सीधा असर पड़ता है.

अमेरिका लंबे समय से चीन को उन्नत AI चिप की बिक्री पर नियंत्रण रख रहा है. ऐसे में NVIDIA के कारोबार, उसके ग्राहकों और चिप के दूसरे देशों तक पहुंचने को लेकर सरकार की नजर बनी हुई है. बोर्ड ने यह नहीं बताया कि अमेरिकी सरकार के किन अधिकारियों से बातचीत हुई या उन्हें किस तरह की जानकारी दी गई.

एनवीडिया के लिए जेनसन हुआंग इतने अहम क्यों हैं?

जेनसन हुआंग ने 1993 में एनवीडिया शुरू किया था. शुरुआत में कंपनी का मेन कारोबार कंप्यूटर गेम खेलने के लिए ग्राफिक्स चिप बनाना था. बाद में एनवीडिया ने अपनी GPU तकनीक को AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर में बदला.

आज दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां AI मॉडल ट्रेन करने और चलाने के लिए एनवीडिया के चिप पर निर्भर हैं. डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों से लेकर AI सेवाएं देने वाली कंपनियों तक, एनवीडिया का हार्डवेयर अहम भूमिका निभाता है.

हुआंग लंबे समय से कंपनी की तकनीकी दिशा, बड़े ग्राहकों के साथ साझेदारी और AI कारोबार की रणनीति का चेहरा रहे हैं. ऐसे में उनका अचानक जाना और फिर लौटना निवेशकों और टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है.

Advertisement

क्या उनकी वापसी से NVIDIA के कारोबार को राहत मिलेगी?

हुआंग की वापसी से कंपनी के नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता कम हो सकती है. AI चिप बाजार में एनवीडिया की स्थिति मजबूत है और कंपनी को लगातार बड़े डेटा सेंटर और AI कंपनियों से मांग मिल रही है. ऐसे समय में अनुभवी संस्थापक का CEO पद पर लौटना कारोबार के लिए स्थिरता का संकेत माना जा सकता है.

लेकिन सिर्फ सीईओ की वापसी से कंपनी के सामने मौजूद सभी सवाल खत्म नहीं होंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े नियमों का पालन, चीन को चिप की बिक्री और कंपनी के भीतर नियमों की निगरानी जैसे मुद्दे अभी भी अहम रहेंगे. बोर्ड की जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.

जेनसन हुआंग की वापसी निश्चित तौर पर एनवीडिया के लिए बड़ा घटनाक्रम है. लेकिन इस कहानी का अगला चैप्टर जांच के नतीजों और कंपनी की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करेगा. फिलहाल हुआंग फिर से CEO की कुर्सी पर हैं, लेकिन उनके सामने अब सिर्फ AI कारोबार को आगे बढ़ाने की चुनौती नहीं, बल्कि कंपनी और इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है.

Developing Story...

---- समाप्त ----