ईरान की सिंगर परस्तु अहमदी इन दिनों चर्चा में हैं. वजह है उन्हें मिली 74 कोड़े मारने की सजा. अहमदी पर यह कार्रवाई एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के परफॉर्म करने के मामले में हुई है. लेकिन आखिर परस्तु अहमदी कौन हैं, जिनका नाम अब ईरान में महिलाओं की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े विवाद में सामने आया है?

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कौन हैं परस्तु अहमदी?

परस्तु अहमदी ईरान की मशहूर सिंगर हैं. वह अपनी आवाज और संगीत के साथ-साथ ईरान में महिलाओं पर लागू सख्त पाबंदियों के खिलाफ अपने रुख को लेकर भी चर्चा में रही हैं.

दिसंबर 2024 में परस्तु अहमदी ने यूट्यूब पर करीब 27 मिनट का एक कॉन्सर्ट वीडियो शेयर किया था. इसमें वह बिना हिजाब के गाना गाती नजर आई थीं. उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी और उनके बाल खुले थे. उनके साथ मेल म्यूजिशियन भी मौजूद थे.अहमदी ने इस परफॉर्मेंस को एक तरह का काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था. उनका कहना था कि वह उन लोगों के लिए गाना चाहती हैं, जिनसे वह प्यार करती हैं और अपने देश के लिए भी गाना चाहती हैं.

इस वीडियो में अहमदी ने ईरान का देशभक्ति गीत 'Az Khoon-e Javanan-e Vatan' भी गाया था. वीडियो तेजी से वायरल हुआ और उन्हें दुनियाभर में पहचान मिली. हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इसे देश के धार्मिक और कानूनी नियमों का उल्लंघन माना.

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अहमदी पहले भी ईरान के महिला अधिकार आंदोलन से जुड़े मामलों में चर्चा में रही हैं. 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए 'Woman, Life, Freedom' आंदोलन के दौरान उन्होंने विरोध के समर्थन में गाना गाया था. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी और उनके घर की तलाशी भी ली गई थी.

इसी वीडियो ने बढ़ाई मुश्किल

क्यों मिली 74 कोड़े की सजा

परस्तु अहमदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. लोगों ने इसे महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी के प्रतीक के तौर पर देखा. लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे देश के कानूनों का उल्लंघन माना.

ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. महिलाओं के सार्वजनिक रूप से अकेले गाने पर भी पाबंदियां हैं. ऐसे में बिना हिजाब परफॉर्म करने और पुरुष म्यूजिशियंस के साथ कॉन्सर्ट करने को लेकर अहमदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई.वीडियो सामने आने के बाद अहमदी और उनकी टीम के कुछ सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

2022 के आंदोलन के दौरान भी आई थीं चर्चा में

परस्तु अहमदी का नाम 2022 के ईरान के हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान भी सामने आया था. उस समय उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में गाना गाया था. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और उनके घर की तलाशी भी ली थी.

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2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए थे. अमीनी को ड्रेस कोड के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था. उनकी मौत के बाद 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' आंदोलन ने दुनियाभर में ध्यान खींचा.

अब क्यों फिर चर्चा में हैं?

ऑनलाइन कॉन्सर्ट मामले में ईरानी अदालत ने परस्तु अहमदी और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की. अहमदी और उनकी प्रोडक्शन टीम के चार सदस्यों को 74-74 कोड़े मारे गए हैं. इसके अलावा उन्हें दो साल तक कलात्मक और संगीत गतिविधियों में हिस्सा लेने और विदेश यात्रा करने से भी रोक दिया गया है.

इस सजा के बाद एक बार फिर परस्तु अहमदी का नाम ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता, अनिवार्य हिजाब और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस के केंद्र में आ गया है.

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