भारत और चीन की ताकत के बीच का अंतर पिछले आठ साल में सबसे कम हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की 2026 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मुश्किल आर्थिक और घरेलू हालात के बावजूद एशिया में अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाया है. रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता बताया गया है. इस मामले में वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं.

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सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने रविवार को यह रिपोर्ट जारी की. इसके मुताबिक, भारत एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत बना हुआ है. इस सूची में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर हैं. भारत का कुल पावर स्कोर 0.5 अंक बढ़कर 40.5 हो गया है. हालांकि, चीन की कुल ताकत अब भी भारत से करीब 80 फीसदी ज्यादा है. इसके बावजूद दोनों देशों के बीच स्कोर का अंतर 2018 में इंडेक्स शुरू होने के बाद सबसे कम है.

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आर्थिक ताकत में गिरावट, भविष्य की क्षमता में सुधार

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आर्थिक क्षमता का स्कोर घटकर 26.4 अंक रह गया. हालांकि, इस श्रेणी में भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है. लोवी इंस्टीट्यूट ने इसके पीछे रुपये की कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अर्थव्यवस्थाओं को मापने की पद्धति में बदलाव और भारत के विदेशी निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की कमी को वजह बताया.

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वहीं, भारत के भविष्य के संसाधनों का स्कोर बढ़कर 56.2 अंक हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर आर्थिक संभावनाओं से भारत को इस मामले में फायदा हुआ है. रिपोर्ट की सबसे अहम बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर है. विशेषज्ञों के आकलन में सुधार के बाद क्षेत्रीय नेतृत्व के मामले में भारत तीन पायदान ऊपर चढ़ा है. अब पीएम मोदी को शी जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना गया है.

लोवी इंस्टीट्यूट के विश्लेषक जैक सातो ने इसकी वजह स्थिरता और निरंतरता को बताया. उनके मुताबिक, उथल-पुथल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी भूमिकाओं में निरंतरता बनाए रखी है.

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हालांकि, रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेतृत्व और रणनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर बनी धारणा में गिरावट भी दर्ज की गई. इसकी वजह मध्य पूर्व की जंग के दौरान भारत की सीमित कूटनीतिक सक्रियता और अमेरिकी पनडुब्बी से ईरानी युद्धपोत डुबोए जाने पर भारत की अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया को बताया गया. यह युद्धपोत भारत में आयोजित सैन्य अभ्यास से लौट रहा था.

रक्षा सहयोग में भी भारत को फायदा

भारत का रक्षा नेटवर्क स्कोर बढ़कर 18.6 अंक हो गया. इसकी वजह से इस श्रेणी में भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गया. रिपोर्ट ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग और ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को इसकी प्रमुख वजह बताया. वहीं, पाकिस्तान इस इंडेक्स में 16वें स्थान पर पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बातचीत में उसकी भूमिका से उसके कूटनीतिक प्रभाव को फायदा मिला. हालांकि, रिपोर्ट का मानना है कि पाकिस्तान भविष्य में इस स्कोर को बरकरार नहीं रख पाएगा.

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