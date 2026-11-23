प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को खास उपहार भेंट किए. दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे बालेन शाह ने मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई.

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मोदी ने बालेन शाह को भगवान राम की यात्रा पर आधारित ‘कलमकारी संपूर्ण रामायण’ पेंटिंग भेंट की. इस पेंटिंग में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, रावण पर विजय और अयोध्या वापसी तक की प्रमुख घटनाओं को दिखाया गया है. यह पेंटिंग आंध्र प्रदेश की पारंपरिक श्रीकालहस्ती शैली में कपड़े पर हाथ से बनाई गई है. इसे बांस की कलम और प्राकृतिक रंगों से तैयार किया गया है.

इस पेंटिंग के जरिए भारत और नेपाल के बीच पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाया गया है. इसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली के रूप में पूजनीय जनकपुर के साझा संबंध को दिखाया गया है.

नेपाली पीएम को उपहार

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को वाराणसी की बनारसी ब्रोकेड रेशमी शॉल भी भेंट की. शॉल को गुजरात में तैयार किए गए सदेली बॉक्स में रखकर दिया गया. इस रेशमी शॉल पर बारीक डिजाइन और जरी का काम किया गया है, जिसे वाराणसी के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है. वहीं, सदेली बॉक्स गुजरात की पारंपरिक लकड़ी की कारीगरी और ज्यामितीय इनले वर्क को दर्शाता है.

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मोदी ने बालेन शाह को वाराणसी का ‘गंगाजल’ भी पीतल के कलश में भेंट किया. यह गंगाजल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा नदी से लिया गया है. इस उपहार के जरिए वाराणसी के बाबा विश्वनाथ और काठमांडू के भगवान पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक संबंध को दर्शाया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह के बीच बातचीत

इससे पहले सोमवार दोपहर नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने पहले बातचीत की, जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान भारत और नेपाल के बीच आपसी संबंधों और सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

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