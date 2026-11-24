मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में दामाद को करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर देने की चर्चा हो या घुड़दौड़ जीतने वाले को महिंद्रा थार देने का ऐलान, हर इंतजाम लोगों का ध्यान खींच रहा है. लेकिन इस शाही शादी का एक और बड़ा आकर्षण है, वह है लाखों मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा भोज. दावा है कि शादी में करीब 4 से 5 लाख लोग पहुंच सकते हैं. इनके खाने के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी 500 से अधिक हलवाइयों को सौंपी गई है. सवाल है कि आखिर इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा और इतनी बड़ी भीड़ को भोजन कैसे परोसा जाएगा?

और पढ़ें

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है. इसके लिए उनके पैतृक गांव नदवां में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. शादी में आने वाले मेहमानों की संभावित संख्या को देखते हुए भोजन की व्यवस्था को विशेष रूप से तैयार किया गया है. आयोजकों की ओर से करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है, जबकि आयोजन को लेकर 5 लाख लोगों के भोज की भी चर्चा है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना बनाना किसी बड़े आयोजन से कम नहीं है. इसके लिए 500 से अधिक हलवाइयों को लगाया गया है. अलग-अलग टीमों को भोजन और मिठाइयां तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. कोई मुख्य व्यंजन बनाने में जुटा है तो कोई मिठाइयों की तैयारी संभाल रहा है. शादी के भोज में 150 से ज्यादा तरह के पकवान परोसने की योजना है. इनमें अलग-अलग व्यंजनों के साथ कई तरह की मिठाइयां भी शामिल हैं. गुलाब जामुन भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं. मेहमानों की संख्या को देखते हुए भोजन की तैयारी पहले से ही बड़े स्तर पर की जा रही है.

Advertisement

150 से ज्यादा पकवान, मिठाइयों की भी लंबी लिस्ट

शादी-ब्याह में आमतौर पर मेहमानों के लिए कई तरह के व्यंजन और मिठाइयां रखी जाती हैं, लेकिन यहां मेहमानों की संख्या और पकवानों का पैमाना दोनों ही काफी बड़ा है. गुलाब जामुन जैसी मिठाइयों को भी बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है. विशाल किचन में एक साथ अलग-अलग तरह के पकवान बनाने की व्यवस्था की गई है. हलवाइयों की टीम को इस तरह लगाया गया है कि भोजन तैयार करने का काम लगातार चलता रहे. इतनी बड़ी संख्या में मेहमानों के आने की संभावना के बीच सबसे जरूरी यह है कि भोजन की उपलब्धता बनी रहे और किसी को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े.

आखिर कैसे परोसा जाएगा लाखों लोगों को खाना?

इतने बड़े भोज में सिर्फ खाना बनाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि उसे मेहमानों तक पहुंचाना भी अपने आप में बड़ा काम है. अगर एक समय में लाखों लोग पहुंचते हैं तो उनके बैठने, भोजन लेने और आवाजाही की व्यवस्था संभालना आसान नहीं होगा. ऐसे में अलग-अलग पंडालों और भोजन स्थलों के जरिए व्यवस्था संभालने की तैयारी की गई है. मेहमानों के बैठने और भोजन करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने पर जोर है. भोजन तैयार करने वाली टीम के अलावा परोसने और दूसरी व्यवस्थाओं में भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी. इस तरह के बड़े आयोजन में मेहमानों को अलग-अलग समूहों में भोजन कराने की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है. इससे भीड़ का दबाव कम होता है और भोजन परोसने में आसानी रहती है. हालांकि, इस भोज में वास्तविक रूप से कितने लोग पहुंचेंगे और उन्हें किस तरह भोजन कराया जाएगा, इसकी पूरी तस्वीर आयोजन के दौरान ही साफ होगी.

Advertisement

10 से 12 बीघा जमीन पर शादी की तैयारियां, जयपुर के महलों जैसा मंडप

अनंत सिंह की बेटी की शादी को भव्य बनाने के लिए नदवां में करीब 10 से 12 बीघा जमीन पर तैयारियां की गई हैं. आयोजन स्थल पर बड़े-बड़े पंडाल बनाए गए हैं. शादी का मंडप जयपुर के महलों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. जयमाला के लिए भी भव्य मंच बनाया गया है. मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके बैठने और भोजन तक की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आयोजन स्थल पर अलग-अलग हिस्सों में तैयारियां की गई हैं, ताकि शादी की रस्मों और मेहमानों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके. शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या को देखते हुए पूरे आयोजन स्थल को बड़े समारोह के हिसाब से तैयार किया गया है. यही वजह है कि यहां लगातार मजदूरों और कर्मचारियों की टीम काम में जुटी हुई है.

बारिश ने बिगाड़ा खेल, जेसीबी से हटवाया गया पानी और कीचड़

शादी की तैयारियों के बीच मौसम ने भी आयोजकों की परेशानी बढ़ाई. दो दिन पहले हुई बारिश से आयोजन स्थल के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया था. मैदान में कीचड़ होने के कारण मेहमानों की आवाजाही और दूसरी तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी. इसके बाद मैदान को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी लगाई गई. जहां पानी और कीचड़ जमा था, वहां से उसे हटाने और जमीन को समतल करने का काम कराया गया. कुछ हिस्सों में मिट्टी डलवाकर भी व्यवस्था सुधारने की कोशिश की गई. बारिश के कारण सिर्फ भोज की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि घुड़दौड़ और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां भी प्रभावित हुई थीं. मौसम साफ होने के बाद आयोजन स्थल पर काम में तेजी आई है. आयोजकों की कोशिश है कि शादी से पहले सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया जाए.

Advertisement

दामाद को डिफेंडर और घुड़दौड़ जीतने वाले को थार, शादी में हर इंतजाम खास

शिवांगी सिंह की शादी में भोज के अलावा भी कई चीजें चर्चा में हैं. दामाद को करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर देने की चर्चा है. वहीं, शादी के आयोजन में होने वाली घुड़दौड़ को लेकर भी खास उत्साह है. बताया जा रहा है कि इस रेस में जीतने वाले को महिंद्रा थार दी जाएगी. घुड़दौड़ के लिए करीब 11 बीघा जमीन पर ट्रैक तैयार किया गया है. देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और घुड़सवार भी पहुंच रहे हैं. इस मुकाबले को देखने के लिए दूर-दराज से घुड़दौड़ के शौकीन भी मोकामा पहुंच रहे हैं. एक तरफ करोड़ों की गाड़ी, दूसरी तरफ घुड़दौड़ में थार का इनाम और अब लाखों लोगों के लिए 150 से ज्यादा पकवानों वाला भोज. इन तमाम वजहों से अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी बिहार के सबसे चर्चित आयोजनों में शामिल हो गई है. अब सबकी नजर 25 नवंबर पर है. देखना होगा कि 500 से अधिक हलवाइयों की टीम, 150 से ज्यादा पकवान और लाखों मेहमानों के लिए तैयार की गई व्यवस्था इस बड़े आयोजन को किस तरह यादगार बनाती है.

---- समाप्त ----