अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड को जेनसन हुआंग को फिर से कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से राजी किया. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सीधे बोर्ड मेंबर्स से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कंपनी के फाउंडर से नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है.

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एनवीडिया की ओर से जेनसन की वापसी की घोषणा के तुरंत बाद सीएनबीसी को दिए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली दुनिया की इस प्रमुख कंपनी की कमान संभालने के लिए हुआंग को वापस लाने की अपील की थी.

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड से संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें मना लिया...'

वहीं, इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एनवीडिया की तारीफ करते हुए कहा था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेनसन हुआंग को सीईओ के पद पर वापस लाने का सही और उचित फैसला लिया है. उन्होंने जेनसन को नेशनल ट्रेजर (राष्ट्रीय धरोहर) बताया.

बता दें, जेनसन हुआंग ने करीब दो हफ्ते पहले सीईओ का पद छोड़ दिया था. उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आई थीं. इनमें सिंगापुर की एक कंपनी की पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ संबंध भी शामिल थे. उस महिला पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन से संबंध होने का शक था.

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वहीं, ट्रंप ने कुछ दिन पहले APEC शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शेनझेन में मुलाकात की थी. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने जिनपिंग से कहा था कि हुआंग को दूसरा मौका मिलना चाहिए.

ट्रंप ने यह भी माना कि जेनसन हुआंग से पहले कुछ गलत फैसले हुए थे. हालांकि, ट्रंप ने एनवीडिया से अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के पालन को लेकर अपनी आंतरिक जांच जारी रखने को कहा.

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