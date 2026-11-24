प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के युवाओं से नशे की लत से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब युवा नशे का शिकार होते हैं, तो उनके परिवारों के सपने टूट जाते हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोक निवास में आयोजित 'शब्द कीर्तन' में शामिल होने के बाद कहा कि सभी समुदायों, गुरुद्वारों और सामाजिक संगठनों को ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें सही रास्ता चुनने का साहस देने के लिए एक साथ आना चाहिए.

PM मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा, 'मैं इस पवित्र वातावरण में गुरु नानक देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाइयां देता हूं. गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर मुझे शब्द कीर्तन में शामिल होने का अवसर देने के लिए मैं तरनजीत सिंह संधू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'गुरुवाणी का एक-एक शब्द और कीर्तन की एक-एक धुन केवल संगीत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक साधना है. यह ज्ञान के सागर में गोता लगाने जैसा है. इसलिए जब भी मुझे आयोजन के लिए बुलावा आता है और मौका मिलता है, मैं जरूर उपस्थित होता हूं.'​​​​​​​

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मोदी सरकार ने 2029 तक देश से नशीली दवाओं की समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है. प्रधानमंत्री पंजाब में नशीली दवाओं की समस्या के असर पर चिंता जताते रहे हैं और चुनावी राज्य में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है.

प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुवाणी हमें 'सरबत दा भला' यानी सबका कल्याण सिखाती है. ऐसे समय में जब दुनिया भर में लोग संघर्षों और हिंसा से प्रभावित हैं, शांति, सुरक्षा और सभी के सम्मान का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

नशे की लत की चुनौती पर चिंता जताते हुए PM मोदी ने कहा, 'देश का हर युवा नशे से मुक्त हो. वे अपने सपनों को पूरा करें, अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और अपने परिवार, देश का गौरव बढ़ाएं.'

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