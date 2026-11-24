CM Vijay At Kavya-Anirudh Reception: सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 11 नवंबर 2026 को म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर से इटली में शादी रचाई. दोनों ने अपनों की मौजूदगी में जिंदगी की नई शुरुआत करने के बाद अब बॉलीवुड, राजनितिक, बिजनेस और क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया. काव्या और अनिरुद्ध ने एक नहीं बल्कि दो रिसेप्शन दिए. किसी शादी या रिसेप्शन में जब बड़े-बड़े सितारे पहुंचते हैं, तो सबकी नजरें उनके कपड़ों और स्टाइल पर टिक जाती हैं. लेकिन अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने अपने शाही अंदाज से अलग ही महफिल लूट ली.



CM विजय ने इस खास मौके पर ऐसा नेवी ब्लू सूट पहना, जो दिखने में जितना क्लासी था, उसकी कीमत उतनी ही हैरान करने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके इस आउटफिट की कीमत करीब 3.67 लाख रुपये है. दिलचस्प बात यह है कि इस सूट में खास गोल्ड बटन लगे हैं, जिनकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है. यानी विजय के इस लुक में कपड़ों से लेकर छोटी-छोटी डिटेलिंग तक पर खूब पैसा खर्च किया गया है.



रिसेप्शन में विजय के लुक ने खींचा सबका ध्यान

चेन्नई में रखे गए अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में CM विजय बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे. उन्होंने इस मौके के लिए नेवी ब्लू रंग का सूट चुना था, जिसे उन्होंने ब्लैक ट्राउजर के साथ पहना. उनका यह लुक बाकी मेहमानों से काफी अलग और अट्रेक्टिव नजर आ रहा था.

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विजय के आउटफिट की सबसे खास बात उसकी बारीक डिटेलिंग थी. उनकी जैकेट पर लगे गोल्डन बटन पूरे लुक को रॉयल टच दे रहे थे. इसके साथ उन्होंने पॉकेट में खूबसूरती से लगाया हुआ सिल्क पॉकेट स्क्वायर कैरी किया था. जैकेट के कॉलर के पास एक छोटा-सा मैरून फ्लैप भी दिखाई दे रहा था, जो उनके आउटफिट को खास बना रहा था.

रिसेप्शन से सामने आई विजय की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया. उनके कपड़ों के डिजाइन से लेकर उनकी कीमत तक की चर्चा होने लगी.



3.67 लाख रुपये का है विजय का पूरा आउटफिट

विजय के इस रॉयल लुक की सबसे दिलचस्प बात इसकी कीमत है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्मीबीट के हवाले से उनके आउटफिट की कीमत करीब 3.67 लाख रुपये बताई जा रही है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह की जैकेट की कीमत करीब 2.30 लाख रुपये है. वहीं, उनके सिल्क पॉकेट स्क्वायर की कीमत लगभग 7,500 रुपये बताई गई है. लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कीमत जैकेट के खास गोल्ड बटनों की है.

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इन बटनों की कीमत करीब 1.47 लाख रुपये बताई जा रही है. यानी विजय के इस सूट में बटन भी किसी महंगे डिजाइनर आउटफिट से कम नहीं हैं. हालांकि, यह कीमत रिपोर्ट में बताई गई है और विजय के आउटफिट की खरीद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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