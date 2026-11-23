हाईवे पर टोल बचाने के लिए कुछ लोग गजब की तरकीब लगाते हैं. किसी ने नंबर प्लेट पर कपड़ा डाल दिया, तो किसी ने धूल-मिट्टी से नंबर ही छिपा लिया. मकसद एक ही है. गाड़ी भी दौड़ती रहे और टोल का पैसा भी न देना पड़े. लेकिन अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला. सरकार ऐसी तैयारी में है कि AI की नजर से नंबर प्लेट की हेराफेरी बच नहीं पाएगी. पकड़े गए तो टोल टैक्स का 4 से 8 गुना तक चुकाना पड़ सकता है. यानी कुछ रुपये बचाने का चक्कर हजारों का पड़ सकता है.

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ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में हाईवे पर बिना रुके टोल टैक्स वसूलने की व्यवस्था यानी बैरियरलेस टोलिंग को सफल बनाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है. अगर कोई वाहन चालक टोल टैक्स बचाने के लिए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करता है या उसे छिपाने की कोशिश करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. सरकार ऐसे वाहन मालिकों पर रेगुलर टोल फीस से 4 से 8 गुना तक ज्यादा चार्ज लगाने की योजना बना रही है. खास बात यह है कि यह जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने से अलग होगा.



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क्यों सख्त हो रही है सरकार?

दरअसल, देश में धीरे-धीरे बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है. इस सिस्टम में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती और कैमरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से टोल टैक्स अपने आप वसूला जाता है. लेकिन इस नए सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही है. कुछ वाहन मालिक टोल टैक्स देने से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. कुछ लोग नंबर प्लेट के एक हिस्से को छिपा देते हैं, जिससे कैमरे उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रीड नहीं कर पाते हैं.

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इस समस्या से निपटने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है. इसके तहत नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या उसे छिपाकर टोल चोरी करने वाले वाहनों पर सामान्य टोल शुल्क से 4 से 8 गुना तक ज्यादा चार्ज लगाया जा सकता है.

AI से पकड़े जाएंगे नंबर प्लेट छिपाने वाले वाहन

सरकार इस सिस्टम को लागू करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि, अगले कुछ महीनों में ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा, जो टोल प्लाजा पर लगे कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों और दूसरी जानकारियों को एनालाइज करेगा. इसके जरिए उन वाहनों की पहचान की जाएगी, जिनकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जानबूझकर छिपाया गया है.



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इस मामले में राज्य परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की जिम्मेदारियां भी अलग-अलग होंगी. नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने और जुर्माना वसूलने का अधिकार राज्य परिवहन विभाग के पास होगा. वहीं, रेगुलर टोल से ज्यादा शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी NHAI जैसी हाईवे अथॉरिटी को दी जा सकती है.

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टोल चोरी के इस तरीके को लेकर NHAI पहले भी चिंता जता चुका है. ख़बर आई थी कि, बैरियरलेस टोलिंग शुरू होने के बाद कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करके टोल टैक्स देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद NHAI ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस समस्या पर लगातार निगरानी रखने की मांग की थी. इसके बाद जब दूसरे टोल प्लाजा पर भी यह सिस्टम लागू होने लगी, तो NHAI ने अन्य राज्यों की सरकारों के सामने भी इस मुद्दे को उठाया.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी लगेगा भारी जुर्माना

मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना पहले से ही दंडनीय अपराध है. इसके तहत पहली बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, दोबारा नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अब सरकार की नई योजना लागू होने के बाद वाहन मालिकों को इस जुर्माने के अलावा टोल टैक्स का 4 से 8 गुना तक भरना पड़ सकता है. यानी टोल बचाने के लिए नंबर प्लेट छिपाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना वाहन मालिकों को काफी महंगा पड़ सकता है.

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अधिकारियों के मुताबिक, जब तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगती या उनकी नंबर प्लेट कैमरों में आसानी से पढ़ने लायक नहीं होती, तब तक इस तरह की गड़बड़ियों की आशंका बनी रहेगी. सरकार का टार्गेट नेशनल हाईवे नेटवर्क पर टोल वसूली को ज्यादा ट्रांसपैरेंट और इफेक्टिव बनाना है, ताकि वाहन बिना रुके आगे बढ़ सकें और टोल टैक्स की चोरी पर रोक लगाई जा सके.

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