सुबह-सुबह उत्तर बंगाल से लेकर बिहार तक धरती डोल उठी. पड़ोसी देश नेपाल के कोशी प्रांत में आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों और बिहार के समस्तीपुर में तेज झटके महसूस किए गए.

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भूकंप का असर उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और सिलीगुड़ी सहित कई इलाकों में देखने को मिला. सुबह 7 बजे जब झटके महसूस हुए, तो घबराहट के कारण कई क्षेत्रों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है. प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि झटकों से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है.

बिहार के समस्तीपुर में 2 सेकेंड तक डोली धरती

इधर, बिहार के समस्तीपुर में भी सुबह करीब 7:04 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. यहां धरती करीब 2 सेकेंड तक कांपी. कई सालों बाद समस्तीपुर में भूकंप के झटके महसूस होने के कारण अहले सुबह काफी लोगों को ये समझने में देरी लगी कि आखिर क्या हुआ है. ठंड का मौसम होने के कारण ज्यादातर लोग उस समय अपने घरों के अंदर ही मौजूद थे, तभी 7:04 बजे हल्का कंपन महसूस हुआ.

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नेपाल के कोशी प्रांत में 10 किमी गहराई पर था केंद्र

यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र नेपाल के कोशी प्रांत में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई है. हिमालयी क्षेत्र के करीब होने के कारण नेपाल में आने वाले भूकंप का असर अक्सर भारत के सीमावर्ती राज्यों में महसूस किया जाता है.

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जानकारी के मुताबिक, इस भूकंप का असर बांग्लादेश, भूटान और चीन में भी देखने को मिल सकता है.

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