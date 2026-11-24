Nvidia से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. दावा किया जा रहा है कि कंपनी के CEO जेनसन हुआंग को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि महज 11 दिन में ही उनकी वापसी की मांग तेज हो गई.

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आखिर Nvidia में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों से लेकर टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम तक उनके समर्थन में उतर आए? क्या कंपनी को अपने टैलेंट और कारोबार की चिंता सताने लगी थी? आइए समझते हैं पूरा मामला.

कर्मचारियों ने लिखी वापसी के लिए चिट्ठी

जेनसन हुआंग के साथ में कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, निवेशकों और समर्थकों ने बोर्ड को एक खुला पत्र लिखा. इसमें मांग की गई कि जांच पूरी होने तक हुआंग को CEO के पद पर वापस लाया जाए. साथ ही, मामले की निष्पक्ष जांच और बोर्ड से साफ जवाब देने की मांग भी की गई. हालांकि, यह Nvidia का आधिकारिक अभियान नहीं था.

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कर्मचारियों ने दी कंपनी छोड़ने की चेतावनी

हुआंग की गैरमौजूदगी को लेकर कंपनी के अंदर भी चिंता की बात सामने आई. Nvidia के वरिष्ठ कर्मचारी नादेर खलील ने बोर्ड को चेतावनी दी कि अगर हुआंग वापस नहीं आते हैं, तो कंपनी अपने अनुभवी कर्मचारियों को खो सकती है. एक इंटरनल पोस्ट पर 1,600 से ज्यादा कमेंट आए. इनमें कई

कर्मचारियों ने हुआंग का साथ किया. वहीं, अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने कर्मचारियों को रोकने के लिए वेतन बढ़ाने और ज्यादा इक्विटी देने की बात कही.

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दूसरा CEO ढूंढना आसान नहीं

जेनसन हुआंग ने साल 1993 में Nvidia की शुरुआत की थी. गेमिंग ग्राफिक्स से लेकर AI चिप की दुनिया में कंपनी को बड़ी पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है. ऐसे में उनकी जगह किसी दूसरे CEO को लाना आसान नहीं होता.

वापसी के बाद भी खत्म नहीं हुई मुश्किल

हुआंग की वापसी के बावजूद कंपनी के सामने कई सवाल बने हुए हैं. रिपोर्ट में उनके निजी संबंधों और चीन से जुड़े कथित संपर्कों को लेकर भी जांच का जिक्र है. ऐसे में Nvidia के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली. कुल मिलाकर, यह मामला सिर्फ एक CEO की कुर्सी का नहीं, बल्कि Nvidia के भविष्य और AI चिप मार्केट में उसकी बादशाहत से भी जुड़ा है.

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एलन मस्क समेत बड़े नाम आए समर्थन में

हुआंग के साथ में एलन मस्क, Epic Games के फाउंडर टिम स्वीनी और Y Combinator के गैरी टैन जैसे बड़े नाम भी सामने आए. इससे पता चलता है कि टेक इंडस्ट्री में हुआंग का कितना प्रभाव है.

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