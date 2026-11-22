टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आज रविवार से दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. इन खबरों के अलावा, सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो-हवा में काफी सुधार देखने को मिला है. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

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IND vs NZ: टीम इंडिया ने विदेशी धरती पर बना दिया अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर, एक साथ टूटे कई रिकॉर्ड्स

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 720 रन बनाकर घोषित की. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया

बाल्टिक सागर में रूसी जहाज पर ड्रोन हमला... लगी भीषण आग, 16 क्रू मेंबर्स ने लाइफबोट से बचाई जान

शनिवार को बाल्टिक सागर में रूस के एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ. हमले के बाद जहाज में आग लग गई. फिनलैंड ने यह हमला यूक्रेन की ओर से किए जाने की आशंका जताई है. आग लगने के बाद जहाज बहते हुए फिनलैंड के समुद्री इलाके में पहुंच गया. फिलहाल जहाज फिनलैंड के समुद्री क्षेत्र में है इसलिए फिनलैंड ही बचान अभियान चला रहा है.

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महाराष्ट्र से BJP के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते का निधन... दिल्ली AIIMS में 72 साल की उम्र में तोड़ा दम

महाराष्ट्र से BJP के राज्यसभा सांसद रामराव वड्कुते का 72 साल की उम्र में दिल्ली के AIIMS अस्पताल में निधन हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, रामराव वड्कुते की मौत गंभीर हार्ट अटैक के बाद हुई. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके निधन पर दुख जताया है.

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे नेपाल के PM बालेन शाह, आज जयशंकर और कल PM मोदी से करेंगे मुलाकात

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आज रविवार से दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है. उनके दौरे के एजेंडे में व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल, फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और खेल समेत कई मुद्दे शामिल हैं.

Rising Stars Asia Cup 2026: वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा के सामने पाकिस्तानी चुनौैती, आज दोहा में भारत-PAK की टक्कर

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में आज यानि रविवार को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए की टक्कर होनी है. यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा. इंडिया-ए ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रनों के बड़े अंतर से हराया था.

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सर्दियों की दस्तक के साथ सुधरी दिल्ली की आबो-हवा, आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 150 से भी कम

सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो-हवा में काफी सुधार देखने को मिला है. रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 150 से भी नीचे दर्ज किया गया, जो लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राजधानी के अहम इलाकों की बात करें तो इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास भी सुबह की हवा काफी बेहतर रही.

IND vs NZ: ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास... SENA कंट्रीज में बनाया महारिकॉर्ड, ब्रैंडन मैक्कुलम भी पीछे छूटे

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच में शानदार शानदार शतक जड़ा है. पंत ने 153 गेंदों का सामना करते हुए 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. इसी के साथ ऋषभ पंत SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले विदेशी विकेटकीपर बन गए हैं.

'मैंने बोला था कि सोना खरीदना कम कर दो, देश के पैसे बच गए...', कौशल दीक्षांत समारोह में बोले PM मोदी

PM मोदी ने लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान सोने की खरीदारी को लेकर अपनी पुरानी सलाह का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अगर बहुत जरूरी न हो तो सोना न खरीदें. पीएम ने कहा कि उस समय कई लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया था. लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए.

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क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की सियासत में एंट्री, BJP में शामिल होते ही OBC मोर्चा में मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेटर चहल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. पार्टी ने उन्हें अपने OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है. चहल को यह जिम्मेदारी पार्टी के OBC मोर्चा में किए गए नए बदलावों के तहत दी गई है. इस मोर्चे का पूरा नाम अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा है. चहल ने साल 2016 में भारत के लिए डेब्यू किया था.

Ramayana Box Office Day 17: बॉक्स ऑफिस पर फिर रामायण ने दिखाया दम, तीसरे वीकेंड कमाई में आया जबरदस्त उछाल

नितेश तिवारी की रामायण की भारत में कुल नेट कमाई अब 906.90 करोड़ हो चुकी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, रामायण ने इंडिया में अपने तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन पर 27.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं, वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने 1600 करोड़ का आकंड़ा भी पार कर लिया है, क्योंकि अब टोटल कलेक्शन 1,616.70 करोड़ हो चुका है.

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