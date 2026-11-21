क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले युजवेंद्र चहल अब राजनीति में भी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर चहल भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. पार्टी ने उन्हें अपने OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है. इसके अलावा, BJP ने 37 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री और सात राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त किए हैं. यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की है.

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चहल को यह जिम्मेदारी पार्टी के OBC मोर्चा में किए गए नए बदलावों के तहत दी गई है. इस मोर्चे का पूरा नाम अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा है. BJP ने इसकी राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी है. चहल के अलावा ओडिशा के प्रोफेसर अद्वैत चरण गडनायक और उत्तर प्रदेश की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

अमरपाल मौर्य से भी मिले थे चहल

BJP में नई जिम्मेदारी मिलने से पहले चहल ने OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से मुलाकात की थी. इसके बाद पार्टी की ओर से जारी नियुक्ति सूची में उनका नाम शामिल किया गया. इस सूची पर अमरपाल मौर्य के हस्ताक्षर हैं. चहल का नाम दिल्ली के तहत दर्ज किया गया है.

BJP ने 37 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनाए

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BJP ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 37 सदस्यों के नाम भी घोषित किए हैं. इसके अलावा, सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री और सात राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं. पार्टी के मुताबिक, ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर की गई हैं. इनका असर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

सात राष्ट्रीय उपाध्यक्षों को मिली जिम्मेदारी

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए नेताओं में असम के जोगेन मोहन, ओडिशा की ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश के संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद शामिल हैं. इनके अलावा महाराष्ट्र के बाबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली के सत प्रकाश राणा और बिहार के अर्जुन सहनी को भी यह जिम्मेदारी दी गई है.

तीन राष्ट्रीय महामंत्री और सात सचिव नियुक्त

दिल्ली के गजेंद्र यादव, कर्नाटक के प्रमोद मधवराज और छत्तीसगढ़ के ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. वहीं, राष्ट्रीय सचिवों की सूची में गुजरात के दशरथजी ठाकोर, तमिलनाडु के टी वरथराजन, झारखंड के संजीव कुमार, हरियाणा की सरिता जांगिड़, तेलंगाना के कडागांची रमेश, मध्य प्रदेश के वैभव पंवार और बिहार के भीम कुमार साहू का नाम शामिल है.

भारत और IPL में चहल का करियर

युजवेंद्र चहल ने साल 2016 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 72 वनडे मैचों में 121 विकेट और 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 96 विकेट लिए हैं. साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने 25 रन देकर 6 विकेट झटके थे. इसके साथ ही वह पुरुष टी20 इंटरनेशनल में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे. 2019 वनडे वर्ल्ड कप में चहल ने 8 मैचों में 12 विकेट लिए थे. वह 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे.

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IPL में चहल मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं. साल 2023 में उन्होंने ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़कर IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके अगले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वह इस लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने.

अक्टूबर 2026 में चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने 49 मैचों में 148 विकेट लिए. उस समय चहल ने कहा था कि उन्हें अब भी वनडे और टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दोबारा खेलने की उम्मीद है.



T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय

राजनीति में एंट्री से पहले चहल ने क्रिकेट में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. हाल ही में वह T20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने. उन्होंने यह रिकॉर्ड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में हरियाणा की ओर से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ बनाया.

इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर 18 नवंबर को हुए मुकाबले में चहल ने अमित सात्विक को बोल्ड कर अपना 400वां विकेट पूरा किया. इसके बाद उन्होंने आर. साई किशोर और मणिमारन सिद्धार्थ को भी आउट किया. इस मैच में चहल ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लिए. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके नाम T20 क्रिकेट में 396 विकेट थे.

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