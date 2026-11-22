सोचिए, आप कैमरे के सामने लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हों और अचानक आपके पीछे गोलियों की आवाज आने लगे. मेक्सिको के सिनालोआ से सामने आया एक वीडियो इसी खौफनाक स्थिति को दिखाता है. यहां लाइव रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार को गोलीबारी के बीच अपनी जान बचाने के लिए कार के पीछे छिपना पड़ा.

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घटना 20 नवंबर की रात गुआसावे शहर की है. मेगानोटिसियास लॉस मोचिस के पत्रकार जीसस एड्रियन इबारा इलाके में हुई हिंसा की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे. वह कैमरे के सामने इलाके की स्थिति बता ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी.

गोलियों की आवाज सुनते ही पत्रकार नीचे झुक गए और कार की आड़ में चले गए. हालांकि, उन्होंने रिपोर्टिंग बंद नहीं की. वह कार के पीछे से ही कैमरा संभालते रहे और दर्शकों को मौके की स्थिति बताते रहे.

'गोलियां चल रही हैं...'

वीडियो में पत्रकार को यह बताते हुए सुना जा सकता है कि उनके पीछे भारी गोलीबारी हो रही है. इसी दौरान उन्होंने कैमरे का रुख उस दिशा में किया, जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी.उन्होंने बताया कि इलाके में सैन्य हेलिकॉप्टर भी उड़ रहा था. स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई थी. तभी उन्होंने दोबारा गोलियों की आवाज सुनी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कार के पीछे झुक गए.

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रिपोर्टर ने कैमरे पर कहा कि उन्हें अब सुरक्षित जगह पर छिपना होगा. इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट समाप्त कर दी.

वीडियो में पत्रकार काफी तनावपूर्ण स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. गोलियों की आवाज के बावजूद उन्होंने कैमरा संभाले रखा और दर्शकों को मौके की जानकारी देते रहे.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकार ने यह भी बताया कि एक गोली उनके पास से होकर गुजरी. इसके बाद उन्होंने कार की आड़ लेकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की.

'एल चापो इसिद्रो' की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा

यह घटना उस समय हुई जब मैक्सिको के सुरक्षा बलों ने कुख्यात ड्रग तस्कर फॉस्तो इसिद्रो मेसा फ्लोरेस, जिसे 'एल चापो इसिद्रो' के नाम से जाना जाता है, को गिरफ्तार किया.उसकी गिरफ्तारी के बाद सिनालोआ में कई जगह हिंसा भड़क उठी. सुरक्षा बलों और संदिग्ध कार्टेल सदस्यों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आईं. कुछ इलाकों में सड़कों पर आगजनी और रास्ते रोकने की घटनाएं भी हुईं.

'एल चापो इसिद्रो' अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की 10 मोस्ट वॉन्टेड भगोड़ों की सूची में शामिल था. उसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका ने 50 लाख डॉलर तक के इनाम की घोषणा की थी.

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मैक्सिकन अधिकारियों के मुताबिक, उसे पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान चार सैनिकों और सात संदिग्ध हमलावरों की मौत हुई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

लाइव प्रसारण के दौरान गोलीबारी के बीच पत्रकार के कार के पीछे छिपने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जिस तरह अचानक गोलियों की आवाज आती है और पत्रकार तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए नीचे झुकता है, वह पूरा मंजर बेहद डरावना है.कैमरे के सामने लाइव रिपोर्टिंग और पीछे से आती गोलियों की आवाज ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है.

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