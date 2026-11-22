अगर आपके घर में भी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए. साइबर ठग अब लोगों को ठगने के लिए गैस सिलेंडर को भी हथियार बना रहे हैं. कभी गैस सब्सिडी बंद होने का डर दिखाया जाता है, तो कभी KYC अपडेट करने के नाम पर फर्जी मैसेज भेजे जाते हैं. इन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप ठगों के जाल में फंस सकते हैं. इसे देखते हुए ICICI बैंक ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है.

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आजकल ज्यादातर लोग गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी के लिए ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल करते हैं. इसी का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं. ऐसे में अगर आपके पास भी LPG सिलेंडर की बुकिंग, सब्सिडी या KYC अपडेट से जुड़ा कोई अनजान मैसेज आता है, तो बिना सोचे समझे उस पर क्लिक न करें.

कैसे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं साइबर ठग?

साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कई बार वे खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर फोन करते हैं. इसके बाद लोगों से कहते हैं कि उनकी गैस सब्सिडी बंद होने वाली है या KYC अपडेट नहीं होने पर गैस कनेक्शन में परेशानी आ सकती है.

लोगों को भरोसे में लेने के बाद ठग WhatsApp या SMS पर एक लिंक भेजते हैं. इस लिंक पर क्लिक करके KYC अपडेट करने या सब्सिडी दोबारा शुरू कराने के लिए कहा जाता है.

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कुछ मामलों में APK फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाता है. ऐसी फाइल फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर सकती है, जिससे आपकी निजी और बैंकिंग जानकारी खतरे में पड़ सकती है.

इन 5 गलतियों से बचें, वरना हो सकता है नुकसान

अगर आप साइबर ठगी से बचना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

गैस सब्सिडी या KYC अपडेट के नाम पर आए अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, ATM PIN और CVV शेयर न करें.

WhatsApp या SMS पर आई APK फाइल डाउनलोड न करें.

गैस बुकिंग और KYC के लिए सिर्फ आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें.

फोन पर बैंक या गैस एजेंसी का कर्मचारी बनकर बात करने वाले हर व्यक्ति पर भरोसा न करें.

ठगी हो जाए तो तुरंत करें ये काम

अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो समय बर्बाद न करें. तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ध्यान रखें, गैस सब्सिडी और KYC अपडेट के नाम पर आने वाला हर मैसेज सही नहीं होता. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. आपकी एक छोटी सी सावधानी बैंक अकाउंट में जमा मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है.

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