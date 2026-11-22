सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म होने लगती है जिससे चेहरा रूखा, बेजान और खिंचा-खिंचा नजर आने लगता है. इस मौसम में जब हम बाजार के महंगे साबुन या केमिकल वाले फेसवॉश से मुंह धोते हैं, तो वे त्वचा के नेचुरल ऑयल को और ज्यादा छीन लेते हैं.

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अगर आप सर्दियों में बिना किसी महंगे फेसवॉश के त्वचा को मॉइश्चराइज रखना चाहती हैं और गालों पर गुलाबी निखार पाना चाहती हैं तो अपनी स्किन केयर रूटीन में कच्चा दूध शामिल करें. कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन्स त्वचा की गहराई से सफाई करके प्राकृतिक निखार लाते हैं.

आवश्यक सामग्री:

ठंडा कच्चा दूध: 2-3 चम्मच (उबला हुआ दूध इस्तेमाल न करें)

कॉटन बॉल (रुई)

बेसन: 2 चम्मच

चुटकीभर हल्दी या 2-3 बूंद गुलाब जल (वैकल्पिक)

कच्चे दूध से चेहरा साफ करने के जादुई फायदे:

नेचुरल क्लींजर: कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा के बंद रोमछिद्रों में जमा धूल-मिट्टी और गंदगी को बाहर निकालता है.

कुदरती मॉइश्चराइजर: इसमें मौजूद फैट और प्रोटीन सर्दियों की ड्राईनेस को दूर करके त्वचा को अंदर से हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनाते हैं.

गुलाबी निखार और रंगत: कच्चा दूध नियमित रूप से लगाने से चेहरे के काले दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन हल्के होते हैं, जिससे गालों पर प्राकृतिक गुलाबी रंगत आती है.

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इस्तेमाल की सही विधि:

चेहरा सादे पानी से धोएं: सबसे पहले अपने चेहरे को ताजे पानी से हल्का सा साफ कर लें और पोंछ लें.

दूध में कॉटन डुबोएं: एक छोटी कटोरी में 2-3 चम्मच कच्चा दूध लें. इसमें बेसन मिलाएं और फेस पर लगाएं. सूखने के बाज कॉटन बॉल को दूध में डुबोकर उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन (गोलाई में) 2-3 मिनट तक चेहरे की मसाज करें ताकि दूध स्किन के अंदर तक समा जाए.

5-10 मिनट छोड़ें: इसे चेहरे पर 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स स्किन को मिल सकें.

ताजे पानी से धो लें: अब बिना कोई साबुन या फेसवॉश लगाए चेहरे को ताजे या हल्के गुनगुने पानी से धो लें. रोजाना सुबह या रात को सोने से पहले ऐसा करने से त्वचा पर गजब का गुलाबी निखार दिखेगा.

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