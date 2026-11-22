महाराष्ट्र से BJP के राज्यसभा सांसद रामराव वड्कुते का दिल्ली के AIIMS अस्पताल में निधन हो गया. वह 72 साल के थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, रामराव वड्कुते की मौत गंभीर हार्ट अटैक के बाद हुई.

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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनके निधन पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि दिल्ली में गंभीर हार्ट अटैक के बाद राज्यसभा सदस्य रामराव वड्कुते के निधन की खबर बेहद दुखद और हृदयविदारक है.

(खबर अपड़ेट की जा रही है)

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