भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

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इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर वेस्टइंडीज के नाम था. उसने 1995 में इसी वेलिंगटन मैदान पर पांच विकेट पर 660 रन बनाकर पारी घोषित की थी. वहीं, न्यूजीलैंड की धरती पर किसी टीम का यह सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है. इससे पहले मेजबान न्यूजीलैंड ने 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट पर 715 रन बनाए थे.

यही नहीं भारतीय टीम का ये विदेश में सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है. इससे पहले उसने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 707 रन जड़ दिए थे. अब भारतीय टीम उस स्कोर से आगे निकल चुकी है.

टेस्ट में भारत के सबसे बड़े स्कोर

759/7d बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2016

726/9d बनाम श्रीलंका, ब्रेबोर्न, 2009

720/9d बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

707 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2010

705/7d बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 700 या उससे अधिक रन बनाने के मामले में श्रीलंका पहले स्थान पर है. उसने सात बार यह कारनामा किया है. भारत पांच बार ऐसा कर चुका है और इस सूची में दूसरे नंबर पर है. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के नाम चार-चार बार यह उपलब्धि दर्ज है.

टेस्ट मैचों में सर्वाधिक बार 700 प्लस स्कोर

7- श्रीलंका

5- भारत

4- इंग्लैंड

4- ऑस्ट्रेलिया

4- वेस्टइंडीज

2- पाकिस्तान

1- न्यूजीलैंड

भारतीय बल्लेबाजों ने साझेदारियों के मामले में भी इतिहास रचा. टीम ने पहली पारी में पहले सात विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी की. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने एक पारी में शुरुआती सभी सात विकेटों के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी की.

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टेस्ट पारी में सर्वाधिक 50 प्लस पार्टनरशिप

8- भारत (पहली पारी) बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2007

7- ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी) बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 2025/26

7- भारत (दूसरी पारी) बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

भारतीय टीम की शानदार बैटिंग के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकब डफी के नाम भी एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. उन्होंने 33 ओवर में 201 रन खर्च किए और सिर्फ एक विकेट हासिल किया. टेस्ट पारी में न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए यह दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं. स्टीफन बॉक ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 229 रन दिए थे.

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जैकब डफी टेस्ट इतिहास में दूसरे ऐसे गेंदबाज भी बने, जिन्होंने 33 ओवर के स्पेल में 200 से ज्यादा रन खर्च किए और उनकी इकोनॉमी रेट छह रन प्रति ओवर से अधिक रही. उनसे पहले पाकिस्तान के जाहिद महमूद ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में 33 ओवर्स की गेंदबाजी में 235 रन दिए थे.

टेस्ट पारी में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे महंगी बॉलिंग

1/229- स्टीफन बुक बनाम पाकिस्तान, ऑकलैंड, 1989

1/201- जैकब डफी बनाम भारत, वेलिंगटन, 2026

4/200- डेनियल विटोरी बनाम भारत, अहमदाबाद, 1999

0/181- मैथ्यू हार्ट बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 1995

0/179- मर्फी सुआ बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 1995

भारत के लिए एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के

18 बनाम इंग्लैंड, राजकोट, 2024

15 बनाम श्रीलंका, ब्रेबोर्न, 2009

14 बनाम साउथ अफ्रीका, विशाखापत्तनम, 2019

14 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

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