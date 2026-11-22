रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं. कुछ देर रुकती हैं और फिर अपने अगले सफर पर निकल जाती हैं. प्लेटफॉर्म पर लोग आते-जाते रहते हैं. कोई किसी को छोड़ने आया है, तो कोई अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है. लेकिन तमिलनाडु के नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी ट्रेन के खाली कोच में जो हुआ, उसने इस पूरे माहौल को झकझोर दिया. यहां करीब 50 साल की एक महिला का शव मिला.

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शव की हालत ऐसी थी कि पहली नजर में ही मामला संदिग्ध लग रहा था. पुलिस ने जांच शुरू की. पोस्टमार्टम में महिला की हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद जब रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई, तो पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया.

अब इस मामले में 31 साल के अय्यप्पन को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का आरोप है कि उसने महिला को प्लेटफॉर्म से जबरन ट्रेन के खाली कोच में खींचा, उसके साथ रेप किया, फिर हमला कर उसकी हत्या कर दी. मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल रेलवे स्टेशन का है.

18 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे रेलवे स्टेशन के 13वें यार्ड में एक ट्रेन खड़ी थी. ट्रेन नंबर 16366 के पिछले कोच में सीट के नीचे एक महिला का शव मिला. महिला की उम्र करीब 50 साल बताई गई. शव कई दिन पुराना होने की वजह से सड़ने लगा था.

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महिला कौन थी? कहां से आई थी? ट्रेन के उस कोच तक कैसे पहुंची? शुरुआत में इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं थे. नागरकोइल ईस्ट के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी यानी VAO की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया. शुरुआत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत जांच शुरू हुई. शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में महिला की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.

इसके बाद पुलिस ने केस को हत्या के मामले में बदल दिया. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि महिला के साथ यह वारदात किसने की और कब की? इसके लिए रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर कैथरीन सुजाता के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम को दी गई. जांच के दौरान पुलिस को 14 नवंबर की एक CCTV फुटेज मिली.

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इसमें सफेद धोती और सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर खड़ी ट्रेन के कोच से उतरता दिखाई दिया. पुलिस ने फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की. जांच में उसका नाम अय्यप्पन सामने आया. उसकी उम्र 31 साल है. वह जॉनसन का बेटा है और सेंबगरामनपुथूर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, इसी व्यक्ति पर महिला की हत्या और यौन हिंसा का आरोप है.

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आधी रात को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर क्या हुआ?

पुलिस की जांच के मुताबिक, 14 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे अय्यप्पन ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला को घूमते हुए देखा. आरोप है कि उसने महिला को जबरन पकड़कर ट्रेन के एक खाली कोच में खींच लिया. वहां उसके साथ रेप किया. इसके बाद उस पर बेरहमी से हमला किया गया. पुलिस का दावा है कि गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई. महिला का शव 18 नवंबर को मिला था, जबकि पुलिस की जांच वारदात की तारीख 14 नवंबर बता रही है. यानी शव मिलने और कथित वारदात के बीच करीब चार दिन का अंतर था. पुलिस ने CCTV फुटेज और जांच में मिले सुरागों के आधार पर अय्यप्पन को गिरफ्तार कर लिया है. रेलवे पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है.

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