प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान सोने की खरीदारी को लेकर अपनी पुरानी सलाह का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अगर बहुत जरूरी न हो तो सोना न खरीदें. उस समय कई लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया था. लेकिन अब लोग उन्हें बता रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए. पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों ने उनकी बात मानी और सोने की खरीदारी कम की.
पीएम मोदी ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि देश का भविष्य सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि हुनर से भी बनेगा. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे.
'मेरी बात मानने से लोगों के पैसे बच गए'
पीएम मोदी ने कहा कि करीब एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अगर जरूरत न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें. उन्होंने कहा कि उस समय लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया था. लेकिन अब सोने की कीमतों में गिरावट के बाद कई लोग उनसे कह रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए.
उन्होंने इस अपील की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील से की. पीएम मोदी ने कहा कि शास्त्री जी ने देशवासियों से एक समय का खाना छोड़ने की अपील की थी. देश ने उनकी बात मानी थी. उन्होंने कहा कि देशवासियों ने उनकी सोना कम खरीदने की अपील पर भी भरोसा किया.
'डिग्री नहीं, हुनर भी जरूरी'
पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी देश लंबे समय तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया. इसी वजह से नौकरियों में डिग्री और सर्टिफिकेट को ज्यादा अहमियत दी गई. हुनर और कौशल पीछे छूटते गए.
उन्होंने दादाजी धर्माधिकारी की किताब का एक किस्सा सुनाया. पीएम मोदी ने बताया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट युवक नौकरी की सिफारिश के लिए उनके पास पहुंचा. वह बार-बार अपनी डिग्री का जिक्र कर रहा था. तब दादाजी धर्माधिकारी ने उससे पूछा कि उसे क्या काम आता है. क्या वह गाड़ी चला सकता है या खाना बना सकता है? युवक इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया. वह सिर्फ अपनी डिग्री की बात करता रहा.
पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त बदल रहा है. आने वाले समय में हुनर रखने वाले लोगों की मांग बढ़ेगी. दुनिया के कई देश भारत से कुशल कामगार चाहते हैं. उन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी से पढ़े युवा नहीं, बल्कि ITI से प्रशिक्षित लोग भी चाहिए.
'भारतीय कारीगरों के हुनर से बने विदेशों के शहर'
पीएम मोदी ने सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी और कतर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन देशों के आधुनिक शहरों को बनाने में भारतीय कारीगरों का बड़ा योगदान है. वहां की रॉयल फैमिली भी भारतीय कारीगरों के हुनर और मेहनत की तारीफ करती हैं.
उन्होंने कहा कि आने वाले 20 साल भारत के लिए बहुत अहम हैं. विकसित भारत का सपना कौशल और हुनर को सम्मान देकर ही पूरा हो सकता है. सरकार ने इसी सोच के साथ कौशल विकास मंत्रालय बनाया. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल विकास पर जोर दिया गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले छात्रों के लिए ही दीक्षांत समारोह होते थे. लेकिन उन्होंने तय किया कि ITI के छात्रों को भी उसी सम्मान के साथ दीक्षांत समारोह में शामिल किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि उन्हें ITI के छात्रों की उंगलियों में भारत का भविष्य दिखाई देता है. उनके हुनर में देश की ताकत नजर आती है. पीएम मोदी ने कहा कि AI को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि इससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं. लेकिन जिसके पास हुनर है, उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता.
CM योगी बोले- 17 लाख से ज्यादा युवाओं को दिया प्रशिक्षण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश है. यहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं. योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 17 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. इनमें से 7 लाख से ज्यादा युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के जरिए नौकरी मिली है.
सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित कर रही है. यहां युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल कर्मचारी भी तैयार किए जाएंगे.
इससे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम के लिए लखनऊ को चुनने पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सांसद होने के नाते उनके लिए भी यह गर्व की बात है. पीएम मोदी ने कहा कि IIT हो या ITI, दोनों के छात्र देश की अमानत और भविष्य हैं.