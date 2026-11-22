नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आज रविवार से दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है. उनके दौरे के एजेंडे में व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल, फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और खेल समेत कई मुद्दे शामिल हैं.

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विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, बालेन शाह आज रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे. वह शाम 6 बजे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे. यह बैठक होटल ताज पैलेस में होगी.

वहीं, सोमवार 23 नवंबर को बालेन शाह का राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे औपचारिक स्वागत किया जाएगा. इसके बाद सुबह 10:40 बजे वह राजघाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी.

प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को बालेन शाह के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों की पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

दोपहर 12:25 बजे हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान और प्रेस स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे. इसके बाद दोपहर 3:15 बजे बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे. शाम 4:50 बजे उनका भारत दौरा समाप्त होगा.

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MEA ने कहा कि बालेन शाह की यात्रा दोनों देशों के बीच रेगुलर हाई लेवल कॉन्टेक्ट की परंपरा को आगे बढ़ाती है. मंत्रालय के मुताबिक, यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है. इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

बालेन शाह का आज का कार्यक्रम

बालेन शाह आज दोपहर 3:15 बजे दिल्ली के IGIA के टर्मिनल-3 पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 6 बजे उनकी विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक होगी. यह मुलाकात होटल ताज पैलेस में होगी.

23 नवंबर का कार्यक्रम

सोमवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा. सुबह 10:40 बजे राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी. दोपहर 12:25 बजे MoUs का एक्सचेंज और प्रेस ब्रीफिंग होंगे. दोपहर 3:15 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी और शाम 4:50 बजे बालेन शाह भारत से रवाना होंगे.

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