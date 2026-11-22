शनिवार को बाल्टिक सागर में रूस के एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ. हमले के बाद जहाज में आग लग गई. फिनलैंड ने यह हमला यूक्रेन की ओर से किए जाने की आशंका जताई है. आग लगने के बाद जहाज बहते हुए फिनलैंड के समुद्री इलाके में पहुंच गया.

और पढ़ें

फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड कमांडर इल्या इल्जिन ने शनिवार रात सरकारी प्रसारक 'यले' को बताया कि जहाज 'स्पार्टा II' में सवार 16 लोगों ने लाइफबोट की मदद से अपनी जान बचाई. इसके बाद सभी एक दूसरे रूसी जहाज पर पहुंच गए. अब वे रूस लौट रहे हैं.

इस साल यूक्रेन ने रूस के उत्तर-पश्चिमी लेनिनग्राद इलाके में कई सैन्य ड्रोन भेजे हैं. इनमें से कुछ ड्रोन रास्ता भटककर बाल्टिक क्षेत्र के हवाई इलाके में भी पहुंच गए थे. इससे आशंका बढ़ गई है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का असर नाटो (NATO) के इलाकों तक भी पहुंच रहा है.



फिनिश सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अकी-मौरी हुहतिनेन ने यूक्रेन द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई है. उन्होंने अब तक यह भी साफ नहीं किया है कि इसी जहाज को क्यों निशाना बनाया गया. फिनलैंड के रक्षा बलों ने बताया कि रूस के गोगलैंड द्वीप के पश्चिम में यह जहाज क्षतिग्रस्त हो गया. यह जहाज रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र की तरफ जा रहा था.

Advertisement

फिनिश अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार देर रात तक जहाज में आग लगी हुई थी. चूंकि फिलहाल जहाज फिनलैंड के समुद्री क्षेत्र में है इसलिए फिनलैंड ही बचान अभियान चला रहा है. गल्फ ऑफ फिनलैंड कोस्ट गार्ड के कमांडर मिक्को सिमोला ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर के फिनलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने की आशंका है.

यह भी पढ़ें: पुतिन की चेतावनी के बाद कीव पर रूस का बड़ा हमला, मिसाइल-ड्रोन अटैक में तीन की मौत

युद्ध का दायरा बढ़ा

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि युद्ध अब उनके पड़ोसी इलाकों तक पहुंच रहा है. उन्होंने बताया कि फिनलैंड के अधिकारी खाड़ी में हालात संभाल रहे हैं, जहां रूसी मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ.

स्वीडन के रक्षा मंत्री पाल जॉनसन ने बताया कि इस घटना के बाद, फिनलैंड और NATO के इलाके की सुरक्षा के लिए स्वीडन के लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए. ये विमान फिनलैंड के कमांड के तहत काम कर रहे थे. फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में NATO में शामिल हुए हैं. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड 2023 और स्वीडन 2024 में इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने थे. वहीं, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशाल ने कहा कि रूस की आक्रामकता का असर अब बाल्टिक सागर तक पहुंच गया है.

---- समाप्त ----