'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'बा बहू और बेबी' जैसे आइकॉनिक शोज से घर-घर में पहचान बनाने वाले देवेन भोजानी आज टीवी के दिग्गज कलाकार हैं. उनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने बेहद तंगहाली देखी. एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें घर चलाने के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े थे.

और पढ़ें

देवेन भोजानी का छलका दर्द

सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में देवेन ने बताया कि उनका परिवार 10×12 के एक छोटे से एक कमरे में रहता था, जिसमें वो उनकी बहनें और उनके माता-पिता एक साथ रहते थे. उनके पास बाहर एक कॉमन टॉयलेट थी. कारोबार में पिता को नुकसान होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी.

देवेन ने बताया कि उनके पिता ने एक पार्टनर के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था, जिसने उन्हें धोखा दे दिया था. फिर उन्हें सारा बोझ अकेले ही उठाना पड़ा था.

रिश्तेदार ने मां का किया अपमान

देवेन ने यह भी बताया कि मुश्किल दिनों के दौरान उनकी रिश्तेदार ने उनकी मां का अपमान किया था, जिससे उनकी मां का दिल टूट गया था, वो रोने लगी थीं. इस बारे में बात करते हुए देवेन ने कहा- एक दफा हमारी एक दूर की रिश्तेदार घर आई थीं. वो केले लाई थीं और उन्होंने मेरी मां से कहा- इन्हें रख लो, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे. लेकिन मेरी मां ने जवाब दिया- नहीं, मेरे बच्चे केले खाते रहते हैं, आप इन्हें अपने पास ही रखिए. मगर उनकी उस बात से मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो केले इस तरह दे रही थीं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हों.

Advertisement

देवेन ने आगे कहा कि जब भी उनकी मां उन मुश्किल दिनों को याद करती हैं, तो आज भी भावुक हो जाती हैं. हालांकि, अब हालात बदल चुके हैं और उनके माता-पिता को उनकी कामयाबी पर गर्व है.

एक्टिंग डेब्यू के बाद भी देखी तंगहाली

बता दें कि देवेन ने 17 साल की उम्र में कॉलेज के दिनों में अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की थी. हालांकि, 'मालगुडी डेज' से एक्टिंग का पहला ब्रेक मिलने के बावजूद देवेन को रातोरात सक्सेस नहीं मिली. एक्टिंग और थिएटर के साथ-साथ देवेन ने कई दूसरे काम भी किए. उन्होंने सोडा बनाने वाली मशीन की एक कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम किया. वो सोडा मशीन बेचते थे और बाद में रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाया था.

मगर अपनी मेहनत के दम पर देवेन ने अपनी तकदीर को पलट दिया है. आज वो तगड़ी कमाई करते हैं और लैविश लाइफ जीते हैं.

---- समाप्त ----