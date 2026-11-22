भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया है. बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे इस मुकाबले के चौथे दिन (22 नवंबर) पंत ने अपना 9वां टेस्ट शतक जड़ दिया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर 99 रन पूरे किए और फिर मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर 135 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. पंत ने 153 गेंदों का सामना करते हुए 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे.

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ऋषभ पंत SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले विदेशी विकेटकीपर बन गए हैं. पंत ने इस पारी के दौरान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन भी पूरे कर लिए. वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर के रूप में यह उनका नौवां शतक था. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट (17) और एंडी फ्लावर (12) हैं.

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ऋषभ पंत ने 2018 में इंग्लैंड दौरे पर SENA देशों में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था. इसके बाद उन्होंने जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए. पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में भी उन्होंने दो शतक जड़कर सनसनी मचाई थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में नाबाद 159 रन उनकी टेस्ट क्रिकेट की सर्वोच्च पारी है.

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ऋषभ पंत के SENA कंट्रीज में टेस्ट शतक

114 बनाम इंग्लैंड, द ओवल,2018

159* बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2019

100* बनाम साउथ अफ्रीका, केपटाउन, 2022

146 बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम, 2022

134 बनाम इंग्लैंड, लीड्स, 2025

118 बनाम इंग्लैंड, लीड्स, 2025

128 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026*

ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. पंत ने ब्रैंडन मैक्कुलम को पछाड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के लगाए थे. ऋषभ पंत ने 108 और बेन स्टोक्स ने 138 छक्के जड़े हैं.

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के

138- बेन स्टोक्स

108- ऋषभ पंत

107- ब्रैंडन मैक्कुलम

100- एडम गिलक्रिस्ट

98- जैक्स कैलिस

98- क्रिस गेल

98- टिम साउदी

ऋषभ पंत से पहले भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. यशस्वी जायसवाल ने 85, केएल राहुल ने 136, देवदत्त पडिक्कल ने 80 और कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन बनाए.

विदेशी टेस्ट पारी में पहली बार ऐसा हुआ, जब भारत के शीर्ष पांचों बल्लेबाजों ने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए. यही नहीं, भारतीय टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट पारी में 700 रनों का आंकड़ा टच किया है. इससे पहले भारत ने साल 1999 में अहमदबााद टेस्ट मैच में 7 विकेट पर 583 रन बनाए थे.

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