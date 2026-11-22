नितेश तिवारी की रामायण अब जितनी भी कमाई कर रही है, उससे कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बन रहा है. दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. रणबीर कपूर और यश की फिल्म ने चंद दिनों में ही वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अब उनकी नजर 2000 करोड़ कमाने पर है, जिसमें से आधी से ज्यादा कमाई 17 दिनों में हो गई है.

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रामायण ने फिर दिखाया अपना दम

रामायण ने दिवाली की छुट्टियों में अपना पीक देखा था, और लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी. दूसरे हफ्ते इसने बॉलीवुड की ओर से सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया. लेकिन हर दिन की कमाई के मुकाबले इसने गिरावट देखी. कामकाजी दिनों के चलते कलेक्शन पर डेंट पड़ा. मगर अब तीसरा वीकेंड आते ही एक बार फिर रामायण ने अपनी रफ्तार पकड़ ली.

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, रामायण ने इंडिया में अपने तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन पर 27.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म की कुल नेट कमाई अब 906.90 करोड़ हो चुकी है. वहीं, वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने 1600 करोड़ का आकंड़ा भी पार कर लिया है, क्योंकि अब टोटल कलेक्शन 1,616.70 करोड़ हो चुका है. शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को 74% का जंप देखा गया है.

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रामायण ने अपने तीसरे शुक्रवार को 15.75 करोड़ कमाए थे, जो इसकी अभी तक की कमाई का सबसे कमजोर दिन रहा. मगर शनिवार आते-आते कलेक्शन में उछाल वापस आ गया है, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है. अब रामायण इंडिया में 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन कितने समय में पूरा करेगी, वो देखने वाली बात होगी.

इन फिल्मों से पीछे है रामायण

फिलहाल रामायण ने धुरंधर, छावा, केजीएफ, एनिमल, जवान, RRR जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ा हुआ है. मगर इसके ठीक आगे अभी पुष्पा 2, बाहुबली 2, धुरंधर 2 और दंगल का वर्ल्डवाइड कलेक्शन खड़ा है. हालांकि रामायण के पास ये मौका अभी भी बना हुआ है. साल 2027 के शुरुआती तीन महीनों में इसे चीन, जापान, रूस और साउथ कोरिया में रिलीज किया जाना है, जहां से इसकी कमाई में और उछाल आने की संभावना बनी हुई है. अगर इनमें से किसी भी देश में रामायण चल गई, तो 2000 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा. देखना है कि क्या नमिल मल्होत्रा की रामायण इतिहास बना पाएगी या नहीं.

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