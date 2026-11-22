एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में 22 नवंबर (रविवार) को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए की टक्कर होनी है. यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की है, ऐसे में इस मैच में कड़ी टक्कर की उम्मीद है.

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इंडिया-ए ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रनों के बड़े अंतर से हराया था. भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 332 रन बनाए. कुमार कुशाग्र ने 117 और कप्तान तिलक वर्मा ने 107 रनों की शानदार पारियां खेलीं. जवाब में नेपाल की टीम महज 26 रनों पर सिमट गई. प्रिंस यादव ने पांच और हर्षित राणा ने चार विकेट झटके.

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इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाजों पर होंगी. इनके अलावा रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र भी भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान-ए ने अपने पहले मैच में यूएई को 61 रनों से हराया. पाकिस्तान ने 245 रन बनाए थे, जिसके जवाब में यूएई की टीम 184 रन ही बना सकी. शमिल हुसैन ने 62 और माज सदाकत ने 53 रन बनाए. गेंदबाजी में सुफियान मुकीम और अली रजा ने तीन-तीन विकेट हासिल किए.

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पाकिस्तान-ए की कप्तानी अब्दुल समद कर रहे हैं. टीम में मोहम्मद हसनैन जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तान की गेंदबाजी चुनौती पेश कर सकती है.

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पिछले संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 128 रनों से हराया था. इस बार भारतीय टीम उस हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टूर्नामेंट में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. भारत-ए का आखिरी ग्रुप मुकाबला 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ होगा. पाकिस्तान-ए की टीम भी उसी दिन नेपाल से भिड़ेगी.

इंडिया-ए की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव.

पाकिस्तान-ए की संभावित प्लेइंग इलेवन: फरहान यूसुफ, अब्दुल समद (कप्तान), अली रजा, हसन नवाज, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, साद मसूद, शमील हुसैन.

इंडिया-ए का स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, तनुश कोटियन, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, अरशद खान.

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पाकिस्तान-ए का स्क्वॉड: शमील हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, अली रजा, शाहजैब खान, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, दानिश अजीज

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