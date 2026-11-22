अमेरिका के सिएटल-टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. कुछ नकाबपोश आव्रजन अधिकारियों ने विमान में सवार हो रहे दो यात्रियों को जेट ब्रिज पर ही हिरासत में ले लिया. इस कार्रवाई के चलते लॉस एंजिल्स जाने वाली फ्लाइट में देरी भी हो गई.

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अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने 'एक्स' पर बयान जारी कर बताया कि सुबह करीब 8:05 बजे एक टारगेट मिशन के तहत मेक्सिको के नागरिक रिकार्डो लारोंडो मेंडोजा को गिरफ्तार किया गया, जो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रह रहे थे.

ये घटना सुबह करीब 8:10 बजे रवाना होने वाली अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1306 की बोर्डिंग के दौरान हुई. ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में अधिकारी जमीन पर एक व्यक्ति से जूझते दिख रहे हैं, जबकि आसपास यात्री अपना सामान लिए खड़े हैं.

अधिकारियों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई महिला

वीडियो में एक महिला चिल्लाती हुई सुनाई दे रही है कि उसकी बेटी को ले जाया जा रहा है और उसके पास वर्क परमिट है. वो अधिकारियों के पैर पकड़कर रोती-बिलखती नजर आई.

ICE के मुताबिक, झड़प के दौरान अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंकने के बाद सोफिया हर्नांडेज मेजिया नाम की एक यात्री को भी हिरासत में लिया गया. वो भी मेक्सिको की नागरिक हैं और वीजा अवधि से ज्यादा समय से रुकी हुई थीं. उन पर संघीय अधिकारी पर हमले के आरोप लग सकते हैं. एजेंसी ने कहा कि दूसरे यात्रियों ने भी काम में बाधा डालने की कोशिश की, जो एक संघीय अपराध है.

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बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई पर एयरलाइन और गवर्नर ने उठाए सवाल

अलास्का एयरलाइंस ने बिना किसी पूर्व सूचना के बोर्डिंग के दौरान की गई इस कार्रवाई पर चिंता जताई है. एयरलाइन ने कहा कि ये घटना प्रभावित कर्मचारियों और यात्रियों के लिए बेहद दर्दनाक रही है. कंपनी पोर्ट ऑफ सिएटल के साथ मिलकर ये जांच कर रही है कि क्या तय नियमों का पालन किया गया था.

दूसरी ओर, वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने ICE के तरीकों को 'बेहद गैर-अमेरिकी' बताते हुए एजेंसी को खत्म करने की मांग की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'ये वीडियो भयावह और रोंगटे खड़े करने वाला है. हमें आव्रजन प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा की ऐसी प्रणाली चाहिए जो प्रभावी, नैतिक और मानवीय हो और आईसीई वैसा नहीं है. ये सुधार से परे है.'

गवर्नर ने ये भी बताया कि वो जांच कर रहे हैं कि संघीय अधिकारी जेट ब्रिज तक कैसे पहुंचे और क्या उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चेहरा ढकने पर रोक लगाने वाले राज्य के कानून का उल्लंघन किया है.

श्रमिक नेताओं की आलोचना और एजेंसी का बचाव

6,00,000 से ज्यादा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वॉशिंगटन स्टेट लेबर काउंसिल की अध्यक्ष अप्रैल सिम्स ने व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान इस रुकावट की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'एयरपोर्ट स्टाफ पहले से ही भारी तनाव झेल रहे हैं, यात्री पहले से ही परेशान हैं और शांति और विश्वास बहाल करने के बजाय, संघीय एजेंटों ने और डर और अराजकता फैला दी.'

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इस बीच, ICE ने अपने अभियान का बचाव करते हुए कहा कि संघीय अधिकारियों पर हमले या बाधा डालने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा. एजेंसी ने दावा किया कि उसके अधिकारियों के खिलाफ हमलों में 1,600%, वाहनों से हमलों में 3,300% और जान से मारने की धमकियों में 8,000% की भारी बढ़ोतरी हुई है.

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